Cotentin. Un camion se renverse : la RN13 coupée à la circulation

Un poids lourd s'est renversé, lundi 23 juin en matinée, en travers des voies de circulation sur la RN13. Conséquence, la route est coupée dans le sens Caen-Cherbourg à hauteur de Sainte-Mère-Eglise (Cotentin).

Un homme âgé de 28 ans légèrement blessé

Le conducteur du camion, un homme âgé de 28 ans a été légèrement blessé. Il a été évacué vers le centre hospitalier de Cherbourg. Les usagers sont invités à sortir à l'échangeur de Sainte-Mère-Eglise et à reprendre la N13 à la bretelle d'insertion suivante via la Voie de la Liberté. Dans le sens Cherbourg-Caen, la voie de gauche est neutralisée pour réparation urgente des glissières de sécurité en terre-plein central. La durée de l'interruption de la circulation est estimée de 4 à 5 heures le temps des opérations de relevage du poids lourd selon la Direction des routes. Les usagers sont invités à la plus grande prudence en approche de ce secteur.