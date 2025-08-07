Lillebonne. Au Village enfantin, 15 structures gonflables pour les 3-14 ans

Le Village enfantin de Lillebonne accueille touristes et habitants au parc des Aulnes jusqu'au dimanche 31 août. Les enfants de 3 à 14 ans peuvent y retrouver 15 structures gonflables, une pataugeoire et un espace de pêche aux canards. Pour les petites faims, un food‑truck sucré propose sur place des crêpes, gaufres, chichis et glaces, tandis qu'un coin détente permet aux parents de se relaxer. Ce village ludique offre aux jeunes un espace de jeu et de baignade dans un cadre verdoyant, convivial et entièrement accessible. Idéal pour profiter des beaux jours en famille.

Pratique. De 10h30 à 18h30 du lundi au vendredi. 5€ la journée, entrée gratuite pour les accompagnateurs.