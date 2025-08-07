En ce moment Nouveau jour HOSHI
Lillebonne. Au Village enfantin, 15 structures gonflables pour les 3-14 ans

Loisir. Jusqu'au dimanche 31 août, Lillebonne accueille le Village enfantin au parc des Aulnes. Les enfants peuvent s'amuser sur 15 structures gonflables différentes.

Publié le 07/08/2025 à 15h00 - Par Maëlys Blondel
Lillebonne. Au Village enfantin, 15 structures gonflables pour les 3-14 ans
Une quinzaine de structures gonflables sont installées pour divertir les enfants, au Village enfantin de Lillebonne.

Le Village enfantin de Lillebonne accueille touristes et habitants au parc des Aulnes jusqu'au dimanche 31 août. Les enfants de 3 à 14 ans peuvent y retrouver 15 structures gonflables, une pataugeoire et un espace de pêche aux canards. Pour les petites faims, un food‑truck sucré propose sur place des crêpes, gaufres, chichis et glaces, tandis qu'un coin détente permet aux parents de se relaxer. Ce village ludique offre aux jeunes un espace de jeu et de baignade dans un cadre verdoyant, convivial et entièrement accessible. Idéal pour profiter des beaux jours en famille.

Pratique. De 10h30 à 18h30 du lundi au vendredi. 5€ la journée, entrée gratuite pour les accompagnateurs.

