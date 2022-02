Lillebonne. Seine-Maritime : Deux musées cauchois obtiennent un label

Deux musées normands viennent d'obtenir le Label Normandie qualité tourisme. Un peu plus d'un an après leur réouverture, le musée gallo-romain de Lillebonne (Seine-Maritime) et MuséoSeine de Caudebec-en-Caux ont obtenu ce label qualitatif reconnu par l'État et qui engage les établissements à un accueil et à des prestations touristiques de qualité. Pour être reconnu, il faut tout d'abord en faire la demande, puis obtenir la note de 85 % à l'issue d'un audit mystère réalisé par un cabinet indépendant.

Deux musées pour deux publics

Muséoseine a ouvert ses portes en avril 2016 et retrace l'Histoire de la Seine, de ses Hommes et de ses paysages depuis l'Antiquité. Il aborde des thématiques d'hier et d'aujourd'hui: le phénomène naturel du mascaret, l'aménagement du fleuve ou encore le franchissement longtemps aventureux de la Seine. Marie Landron, responsable de ces musées pour l'agglomération Caux vallée de Seine, vise un public familial "avec une exposition temporaire sur l'archéologie et en créant de nombreuses animations autour de cette exposition." La recette fonctionne puisqu'il attire de plus en plus de croisiéristes, notamment étrangers. C'est ce qui pousse le musée à employer des guides qui parlent couramment anglais.

Le musée gallo-romain de Lillebonne a été de nombreux mois en travaux et a rouvert en juin 2016. Car avant de devenir Lillebonne, Juliobona était une ville importante à l'époque antique, construite entre le Ie et le IVe siècle. Elle était le chef-lieu de cité des Calètes, c'est-à-dire le territoire correspondant à l'actuel Pays de Caux. Ce musée se concentre plus sur les enfants et les groupes scolaires, avec des ateliers pédagogiques en lien avec le théâtre romain situé en face.

Musée Gallo-Romain de Lillebonne, Place Félix-Faure à Lillebonne. Du mercredi au lundi de 13h30 à 18h30. À partir de 5€ MuséoSeine, avenue Winston-Churchill à Caudebec-en-Caux, du mardi au dimanche de 10h00 à 18h30. À partir de 5€.

