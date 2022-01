Elbeuf. La fabrique des savoirs à Elbeuf

Installée dans une ancienne usine qui témoigne du passé industriel drapier d'Elbeuf (Seine-Maritime), la Fabrique des savoirs vous invite à découvrir toutes les facettes de son territoire. Avec la Seine comme fil rouge, il vous sera présenté les milieux naturels locaux, l'histoire industrielle et l'archéologie du territoire elbeuvien. Le musée comporte trois grandes sections: sciences naturelles, archéologie et patrimoine industriel, que vous pourrez visiter grâce à la collection permanente qui contient plus de 45 000 objets.

Mais en plus de cette exposition permanente, vous pourrez, cet été, partir sur la piste des animaux mystérieux (monstre du Loch Ness, yéti ou encore grand serpent de mer). Au fil des témoignages, des traditions locales et des empreintes, vous tenterez ainsi de dresser un "portrait-robot" de l'être mystérieux.

La Fabrique des savoirs, 7 cours Gambetta à Elbeuf-sur-Seine. "Sur la piste des animaux énigmatiques" : 4€, gratuit -26 ans, réservation obligatoire au 02 32 96 30 40.

A LIRE AUSSI.

Du Yéti au monstre du Loch Ness, partez à la rencontre des animaux énigmatiques près de Rouen