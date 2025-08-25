En ce moment TOUT SAVOIR ADE
People. Quick dévoile les burgers ballon de basket de Tony Parker : deux recettes exclusives et des goodies collectors

Société. Lundi 25 août 2025, Quick dévoile une collaboration inédite avec la légende normande du basketball Tony Parker. Deux burgers exclusifs, dont le pain rappelle un ballon de basket, sont disponibles dans tous les restaurants de l'enseigne en France.

Publié le 25/08/2025 à 16h22 - Par Mathilde Rabaud
People. Quick dévoile les burgers ballon de basket de Tony Parker : deux recettes exclusives et des goodies collectors
Deux burgers ballon de basket signés Tony Parker arrivent chez Quick… avec des cadeaux à collectionner. - Quick

Originaire de Normandie et quadruple champion NBA, Tony Parker reste une icône du sport français… Bien décidé à représenter une marque de fast-food bien française. Après une première collaboration en 2011 et une seconde en 2024, il fait son grand retour chez Quick pour une opération culinaire qui mêle nostalgie, basket et gourmandise.

Des burgers exclusifs en forme de ballon de basket

Le détail qui attire tous les regards ? Le bun signature, rond et bombé, saupoudré de semoule de blé et de paprika, qui imite l'aspect d'un ballon de basket. Une idée originale qui fait de ces burgers une expérience à la fois visuelle et gustative.

Deux recettes imaginées pour plaire à tous

Quick propose deux créations en édition limitée :

Tony Parker Bœuf Ranch : un steak 100% pur bœuf, sauce ranch, cheddar fondant, pickles d'oignons rouges, scarole, roquette et oignons frits.

Tony Parker Poulet Spicy : un filet de poulet cajun croustillant, sauce chipotle, roquette, oignons rouges et tomates fraîches.

Chaque menu est affiché à 9,99€, avec en bonus des goodies collectors comme une paire de chaussettes (+2€) ou une casquette (+5€).

Une campagne digne d'un match de légende

Pour marquer les esprits, Quick a déployé une communication massive. Slogans, affiches, publicités TV et réseaux sociaux mettent en scène Tony Parker "reprenant le game", après le passage de relais laissé par le rappeur Soprano, ancien ambassadeur de la marque.

Un lancement attendu et déjà testé par les influenceurs

Depuis la fin août, plusieurs créateurs de contenu food ont déjà partagé leurs avis. Tous soulignent la générosité des sauces et l'originalité du bun en forme de ballon. Les burgers Tony Parker sont disponibles dans l'ensemble du réseau Quick jusqu'à fin septembre 2025.

