Calvados. Tony Parker dévoile pour la première fois son haras de 800m² en Normandie

Tony Parker, célèbre ancien numéro 9 des San Antonio Spurs et natif de Fécamp, ne cesse de surprendre. Après avoir dominé les parquets de la NBA, le champion français a décidé de se lancer dans un tout autre domaine : les courses hippiques. C'est à Quétiéville, dans le Calvados, qu'il a trouvé son nouvel eldorado, une immense maison de 800m², au cœur du haras qu'il a enfin décidé de partager avec le public. On y retrouve plus d'une cinquantaine de chevaux, des espaces calmes et boisés, et surtout cette immense bâtisse qu'il montre pour la première fois.

Dans une rare apparition télévisée, diffusée lors de l'émission Zone Interdite le mardi 13 août, Tony Parker a offert aux téléspectateurs une visite guidée de ce lieu qui lui tient particulièrement à cœur. Dès l'entrée, une allée majestueuse bordée de platanes accueille les visiteurs, un symbole que Tony qualifie lui-même de "sérieux et de discipline", valeurs qui ont marqué toute sa carrière.

Le haras, construit en briques rouges, s'étend sur un vaste domaine. Conçu pour être un lieu de partage, Tony Parker explique que ce havre de paix est avant tout destiné à sa famille et à ses amis. "Mes enfants adorent venir ici", confie-t-il avec un sourire, soulignant l'importance qu'il accorde à ce cadre familial.

Le domaine ne se limite pas à des écuries ou à des pistes de course. C'est un véritable sanctuaire où Parker et ses proches peuvent se ressourcer, loin de l'agitation des grandes villes. Entre la nature environnante et les installations modernes, ce haras représente parfaitement le mélange entre tradition et modernité, à l'image du sportif.

