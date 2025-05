People. Le chanteur Gims sort un nouveau clip… avec une grosse référence à une star normande !

Mercredi 21 mai, Tony Parker a publié une story Instagram qui n'a pas manqué de faire réagir. On y découvre Gims, seul face à une piscine, en train de chanter un morceau inédit baptisé Appelle ta copine, annoncé pour vendredi 23 mai. Le décor est idyllique : soleil éclatant, palmiers en arrière-plan et ambiance grand luxe. Une mise en scène digne d'un clip de l'été… mais ce n'est pas ce qui a retenu l'attention.

Un maillot, une légende… et une dédicace bien normande

Dans cette courte vidéo, un détail fait mouche : Gims porte le mythique maillot n°9 des San Antonio Spurs, celui de Tony Parker. Et il ne fait pas semblant : il se retourne même pour bien montrer le nom inscrit dans le dos, "PARKER", en lettres capitales. Un clin d'œil assumé et capté tout de suite par l'ancien basketteur qui a partagé la vidéo avec un message touchant : "La famille, merci pour la dédicace."

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par © ᴅᴇᴇᴘᴡᴀᴛᴇʀ ʀᴇᴄᴏʀᴅꜱ (@deepwater.75)

Tony Parker, une star normande fidèle à ses racines

Tony Parker, s'il est devenu une légende de la NBA, n'a jamais oublié d'où il vient. Et ce "d'où" s'écrit en lettres majuscules : la Normandie. Né en Belgique, il a grandi à Rouen, et c'est dans cette région qu'il a fait ses premiers pas sur les parquets, notamment à Fécamp, Déville-lès-Rouen et Mont-Saint-Aignan.

Au-delà du sport, Tony Parker a toujours gardé un pied dans sa terre natale. Il possède aujourd'hui un haras dans le Calvados, à Quétiéville, où il aime se ressourcer.

• A lire aussi. Tony Parker dévoile pour la première fois son haras de 800m² en Normandie

Gims et Tony Parker, une vraie connexion artistique et humaine

Ce n'est pas la première fois que les deux hommes échangent. Ils se sont croisés à plusieurs reprises, et Gims avait même été invité chez Tony Parker à San Antonio lors d'un événement marquant : le retrait officiel de son célèbre maillot des Spurs. Ils ont également partagé un moment complice dans un podcast sur Spotify, où ils ont parlé musique, sport et ambition avec beaucoup de respect mutuel.

Ce clin d'œil dans un clip n'est donc pas qu'un simple effet de style. C'est le reflet d'un respect partagé entre deux figures emblématiques dans leurs domaines respectifs !

Vers un nouveau tube de l'été signé Gims ?

En attendant la sortie officielle du titre Appelle ta copine, les fans spéculent déjà : Gims aurait-il trouvé la recette du prochain tube de l'été ? Le connaissant, ça ne fait aucun doute…