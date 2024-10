Concert. Gims à Saint-Lô pour un showcase très attendu au Milton

Connu pour ses nombreux hits comme Bella, J'me tire ou encore Sapés comme jamais, Gims est l'un des artistes francophones les plus écoutés en France. Ancien leader du groupe Sexion d'Assaut, il a su s'imposer comme une star internationale et intergénérationnelle.

Un showcase à Saint-Lô

Le 9 novembre 2024, le Milton à Saint-Lô ouvrira ses portes pour un showcase exclusif de Gims. Dès 23h, les fans auront la chance de voir l'artiste performer ses plus grands classiques ainsi que ses derniers titres comme Spider ou Sois pas Timide. Une soirée qui promet d'être mémorable !

Comment réserver sa place ?

Les places pour cet événement s'annoncent très demandées. L'entrée est fixée à 35€, avec une consommation incluse. Il est conseillé de réserver dès maintenant via le site de prévente. De plus, des navettes gratuites seront disponibles le soir même dans un rayon de 20km autour de Saint-Lô, à partir de 19h, en appelant le 02 33 56 23 82.

Informations pratiques

• Date : samedi 9 novembre 2024

• Lieu : le Milton, 675 Promenade des Ports, Saint-Lô

• Ouverture : 23h

• Prix : 35€ avec consommation incluse

• Réservations : Lien vers la prévente

• Navettes : réservez au 02 33 56 23 82