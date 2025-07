Tour de France. Toutes les animations à suivre lors de l'étape entre Bayeux et Vire

Depuis plusieurs semaines, Bayeux, ville départ, et Vire, ville arrivée, sont en ébullition. Les deux communes calvadosiennes s'apprêtent à accueillir la Grande Boucle le 10 juillet, à l'occasion de la 6e étape du Tour de France.

Le "before du Tour" à Bayeux

Dès le 9 juillet, la veille de l'étape, un village d'animations ouvre ses portes sur le parvis de l'hôtel de Ville et la place de la Liberté. Retrouvez-y des stands vélo, des produits locaux, des démonstrations... Un écran géant retransmettra le contre-la-montre individuel caennais. Il sera possible de se restaurer sur place. En soirée, le film La Grande Boucle avec Clovis Cornillac et Elodie Bouchez est projeté en plein air. La coopérative Isigny Sainte-Mère distribuera du pop-corn au caramel. Plus loin la cathédrale de Bayeux sera éclairée en jaune, à partir de minuit.

Le village officiel du Tour ouvre lui place Saint-Patrice le 10 juillet à 9h30. Il sera possible d'assister au protocole, avant que les coureurs ne s'élancent pour un départ fictif. L'étape sera retransmise sur l'écran géant du parvis de l'hôtel de Ville.

Vire en fête

A Vire, les animations liées au Tour de France sont nombreuses depuis plusieurs mois. L'exposition "Re-tour à Vire", dévoilée le 1er juillet à la Porte-Horloge, s'apprécie jusqu'à la fin du mois d'août. Elle vous fait revivre l'histoire de la Grande Boucle, avec un focus sur les Normands tels que Jacques Anquetil ou Thierry Gouvenou. Non loin de l'arrivée de l'étape, sur l'avenue d'Atlacomulco, un espace avec restauration, animation et écran géant, est installé. Le 10 juillet sera aussi l'occasion de clôturer le festival Les Virevoltés. Des spectacles d'arts de rue sont à découvrir à partir de 20h30.