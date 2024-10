Le Tour de France à Vire. "L'arrivée est taillée pour Tadej Pogačar" selon Jacky Laville, président du VCB

Jacky Laville est un homme heureux. Le président du Vélo-club du Bocage de Vire ne peut que se réjouir d'apprendre mardi 29 octobre que le Tour de France passera dans sa ville le 10 juillet 2025. Mieux encore, elle sera ville arrivée, après un départ donné à Bayeux.

Jacky, où serez-vous le 10 juillet prochain ?

"Bonne question… Ce n'est que du bonheur et une grande satisfaction de savoir que le peloton fait étape à Vire. Il y a aussi une petite pointe d'excitation. Je suis un homme de juillet, le Tour fait partie de ma vie. La veille, je serai sans doute dans les rues de Caen !"

Cette arrivée à Vire, vous la devez à Thierry Gouvenou ? (Il est le directeur de course du Tour de France, et chargé d'établir le parcours)

"Ça fait pas mal d'années qu'on entend des rumeurs. Thierry Gouvenou est originaire de la ville. Il est le cycliste emblématique du club, il a commencé le vélo ici, il y a une vraie histoire. Vire sera mise en pleine lumière, je suis hyper emballé que le Tour fasse escale chez nous !"

Pourquoi le profil de l'étape est intéressant ?

"Il y a beaucoup de dénivelé, c'est presque de la moyenne montagne. Ça sera très casse-pattes, avec une bosse finale à Vire et des passages à 12%. A une quinzaine de kilomètres du terme, les oreillettes vont chauffer, et le placement sera très important. Il y aura une échappée, et c'est une certitude que la victoire ne se jugera pas par un sprint massif. S'il est là, pas besoin d'être devin pour dire que c'est un tracé pour Tadej Pogačar."

Le voir lever les bras à Vire, ça en jette non ?

"Non ! Je suis chauvin, je veux qu'un Normand, ou au moins un Français l'emporte ! Il n'y a pas de Virois au départ, mais peut-être Kévin Vauquelin, originaire de Bayeux. D'ailleurs, c'est une étape aussi qui lui correspond, avec le type de bosses qu'il apprécie…"

Les bosses de la Suisse normande et du Bocage virois sont si particulières ?

"Elles ne sont pas longues ni très difficiles pour ces professionnels, mais c'est la répétition qui est difficile. Ils passeront aussi par le mont Pinçon, le point culminant du Calvados. Ce sera une étape longue, et puisqu'on arrive en début de Tour, ce sera très nerveux. Les montées se feront à l'énergie."