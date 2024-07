Podcast. "Les Normands dans les Jeux" : Kévin Vauquelin, le petit devenu grand

Sa victoire sur son premier Tour de France y est sûrement pour beaucoup. Huit jours après son sacre qui l'a fait entrer dans l'histoire du cyclisme normand, Kévin Vauquelin a été sélectionné pour les Jeux olympiques de Paris. La liste de quatre coureurs retenus a été dévoilée hier par Thomas Voeckler, le sélectionneur des Bleus. Le Normand sera aligné sur le contre-la-montre le 27 juillet et la course en ligne le 3 août aux côtés de Julian Alaphilippe, Christophe Laporte, et Valentin Madouas.

"On est sur un nuage"

Installés à Juaye-Mondaye, près de Bayeux, sa ville natale, les parents de Kévin Vauquelin savourent cette double bonne nouvelle. Bruno et Valérie Vauquelin ont encore du mal à réaliser. "On est sur une autre planète. S'il gagne une deuxième étape, on sera dans une autre galaxie. Même lui n'en revenait pas !" évoque son papa. "C'est extraordinaire. C'est son premier Tour de France. Il monte sur le podium devant ses idoles", poursuit sa maman, qui, il y a quelques années, détestait regarder la Grande Boucle.

Dylan, est épaté par la performance de son grand frère, avec qui il a poussé ses premiers coups de pédale à l'âge de trois ans. "C'était notre rêve depuis qu'on baigne dans le vélo ensemble. Le voir sacré sur cette étape, c'était beaucoup d'émotion. Il l'a fait pour nous deux", dit-il les yeux humides. Depuis ce sacre, le jeune coureur de 23 ans, membre de l'équipe Arkéa-B&B Hotels s'est inscrit parmi les grands.

Jusqu'au 26 juillet, dans le podcast "Les Normands dans les Jeux", Tendance Ouest vous plonge au plus près d'athlètes normands qualifiés pour les Jeux olympiques via huit épisodes. Cette semaine, l'épisode est consacré à Kévin Vauquelin, cycliste originaire de Bayeux. Pour l'écouter, c'est ici :

