[Photos] Tour de France. Immersion dans la fan zone de Kévin Vauquelin à Trungy : plus de 2 000 personnes pour l'acclamer

A Trungy, dès 9h30, le public était déjà là pour soutenir Kévin Vauquelin, lors de cette 6e étape du Tour de France qui reliait Bayeux à Vire ce jeudi 10 juillet. Le coureur est originaire de Juaye-Mondaye, commune située à quelques centaines de mètres de la fan zone.

Trungy était prêt à accueillir le Normand sur ses terres natales !

Des supporters inventifs

Pancartes, vélos accrochés, 2CV, et même des montgolfières à l'effigie du coureur ! Dominique Guernier est collectionneur des célèbres Citroën 2CV, et il a décoré ses voitures pour l'occasion : "Je suis passionné depuis petit, et puis je voulais mettre cette passion au service de Kévin Vauquelin, je le trouve très courageux", explique-t-il.

Dominique Guernier a spécialement décoré sa Citroën 2V pour l'occasion.

Kévin Vauquelin et sa famille émus de la ferveur du public

"J'ai vu une montgolfière avec ma tête dessus, vous vous rendez compte ?", s'étonne Kévin Vauquelin à notre micro à son arrivée à Vire. "Je ne gagne pas l'étape, mais je levais les bras quand même", s'est réjoui le coureur normand. Sa famille, elle, était surprise par le nombre de personnes présentes à la fan zone : plus de 2000. De quoi donner du courage à Kévin Vauquelin quand il est passé dans les villages de son enfance.

Kevin Vauquelin vient de passer ! Quelle ferveur !

Le coureur Normand finit 14e de l'étape

Kévin Vauquelin est arrivé 14e, en même temps que les favoris. Il perd une place au général, en glissant au 5e rang, Mathieu van der Poel lui étant passé devant.