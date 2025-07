Tour de France. "C'est quoi ce temps du Nord ? Vivement la Normandie, il fera meilleur" : Kévin Vauquelin a-t-il raison ?

La météo est plutôt mauvaise sur les routes du Tour de France depuis son grand départ à Lille samedi 5 juillet. Et ce n'est pas l'étape du jour, entre Valenciennes et Dunkerque qui fera dire le contraire aux coureurs… et à Kévin Vauquelin, remonté contre la météo. Alors que le peloton navigue tranquillement, sans échappée devant, le tout nouveau maillot blanc originaire de Bayeux s'est adressé à l'une des caméras.

"On a sali le maillot blanc ! C'est quoi ce temps du Nord là ? Vivement la Normandie, il va faire meilleur hein", avant de repartir tout sourire. Mais qu'en sera-t-il vraiment ?

Grand soleil pour l'arrivée du peloton

S'il ne va pas faire chaud, la pluie devrait bien laisser tranquille les coureurs une fois qu'ils arriveront en Normandie demain, mardi 8 juillet. Des éclaircies et jusqu'à 19 degrés sont attendus à Rouen.

Le lendemain, à Caen, place au soleil. 23 degrés, pas un nuage : un temps parfait pour avaler les kilomètres. D'ailleurs, le vent ne devrait pas jouer un rôle prépondérant pendant ce contre-la-montre, alors que le profil permettait que les rafales n'influencent pas l'étape.

Jeudi 10 juillet, il pourrait même faire plutôt chaud dans le Bocage. Météo France annonce pour le moment 26 degrés à Vire quand les coureurs franchiront la ligne d'arrivée, avec toujours un grand soleil.