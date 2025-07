Tour de France. Le Bayeusain Kévin Vauquelin 4e du général et maillot blanc, Mathieu van der Poel remporte l'étape

Course de cadors à l'occasion de la deuxième étape du Tour de France. Ce sont les plus costauds qui ont franchi la ligne d'arrivée en premier à Boulogne-sur-Mer, ce dimanche 6 juillet. Le Néerlandais Mathieu van der Poel s'impose au sprint, devant le Slovène Tadej Pogačar et le Danois Jonas Vingegaard.

Mathieu van der Poel fait coup double

Mathieu van der Poel fait coup double, puisqu'il s'empare par la même occasion du maillot jaune pour la deuxième fois de sa carrière, chipant la place de leader du classement général à son coéquipier Jasper Philipsen.

Les Français n'ont pas été en reste, et obtiennent des places d'honneur. Romain Grégoire est 4e, Julian Alaphilippe est 5e, de retour en bonne forme, Aurélien Paret-Peintre 7e, et le Normand Kévin Vauquelin 8e. Très en vue dans le final, le coureur de l'équipe Arkéa-B&B Hotels a plusieurs fois tenté de prendre quelques mètres d'avance, mais aucun bon de sortie ne lui a été donné, tant les leaders étaient déterminés à jouer la gagne.

Kévin Vauquelin en jaune ?

C'est une possibilité dans les prochains jours. Le Bayeusain, porteur du maillot blanc du meilleur jeune, est actuellement 4e du classement général, à dix secondes de Mathieu van der Poel, au petit jeu des bonifications. Devant lui se trouvent Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Trois coureurs sur qui il sera très difficile de prendre du temps, mais sait-on jamais. Le Normand a forcément dans un coin de sa tête la volonté de traverser sa région en jaune…