Commerce. Normal s'installe à Barentin : quelle est la date d'ouverture du nouveau magasin ?

L'enseigne danoise Normal, spécialisée dans les produits de marque du quotidien (hygiène, cosmétiques, alimentation, entretien…), ouvre ses portes à Barentin vendredi 29 août 2025. L'arrivée de ce nouveau magasin s'inscrit dans la stratégie d'expansion de la marque, déjà présente dans plusieurs villes de la région rouennaise.

Centre commercial du Mesnil Roux : une nouvelle offre pour les clients

Le magasin prendra place au centre commercial du Mesnil Roux, situé rue du 10 mars 1962. Il sera ouvert du lundi au samedi, de 10h à 20h. Avec cette implantation, Normal complète l'offre existante dans le secteur, aux côtés des enseignes déjà présentes dans l'agglomération rouennaise.

Un concept qui séduit en France

Arrivée en France en 2019, la chaîne compte désormais plus de 220 magasins dans l'Hexagone. Son concept repose sur un mélange de produits de grandes marques à prix réduits et d'articles plus inattendus, régulièrement renouvelés en rayon. Une stratégie qui attire une clientèle variée, curieuse de découvrir de nouvelles références.

Un dynamisme commercial en Seine-Maritime

Avec cette ouverture, Barentin devient la quatrième ville de Seine-Maritime à accueillir un magasin Normal. L'enseigne est déjà implantée dans plusieurs centres commerciaux de la région, comme les Docks 76 et Saint-Sever à Rouen.

