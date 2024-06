Caen. "Des articles du quotidien à des prix avantageux" : un nouveau magasin Normal ouvre aux Rives de l'Orne

Il y avait foule ce mercredi 26 juin matin au centre commercial des Rives de l'Orne à Caen, pour l'inauguration festive du magasin Normal, connu pour ses prix bas sur des produits du quotidien. Ballons, DJ, bons d'achat, cadeaux… Autant d'animations pour l'ouverture, qui ont attiré les clients, ravis de cette nouvelle boutique.

"Un modèle économique demandé"

Hadrien Hatt accompagne son épouse, il découvre cette chaîne de magasins. Pour lui, "c'est une offre de prix qui correspond à la conjoncture actuelle". Il développe en expliquant qu'"aujourd'hui, c'est compliqué pour beaucoup de finir le mois, donc des articles du quotidien à des prix avantageux, j'imagine que c'est un modèle économique qui a sa place et qui est demandé". Karine Legigan, qui connaît déjà la marque, est venue pour l'ouverture : "Pour connaître les prix dans les autres magasins concurrents, les prix de Normal sont supers, et on trouve des choses très sympas." Enchantée de ses achats, elle ajoute : "Je suis totalement satisfaite, et je reviendrai !" "Ça permet à tout le monde d'acheter des produits peu importe les revenus qu'ils ont", conclut Maylis Seigneur.

Deux magasins Normal sont déjà implantés, à Hérouville-Saint-Clair et à Mondeville 2.