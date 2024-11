Rives de l'Orne. Quatre nouvelles boutiques éphémères pour Noël

Quatre nouvelles boutiques ont vu le jour dans la galerie marchande des Rives de l'Orne à Caen. Ouvertes le temps des fêtes, elles offrent une opportunité pour de jeunes marques, créateurs et artisans de faire découvrir leurs produits. Diversifiées dans leurs concepts, ces boutiques éphémères vendent des créations locales, des vêtements vintage ou des pièces de créateurs.

Fondée par des créateurs normands, Little Things est à l'origine une boutique en ligne, qui propose de nombreux objets uniques confectionnés à la main. Installée à côté de l'enseigne Action, la boutique propose de nombreuses idées de cadeau de Noël : bijoux, accessoires, décoration, etc.

• Les Jalouses (jusqu'au 23 décembre)

Spécialisée dans le prêt-à-porter féminin tendance, la boutique Les Jalouses propose aux Caennaises sa collection d'hiver pour 2025. Elle est située à côté de la boutique CashVille.

• Lolarosa (du 25 novembre au 25 décembre)

Bijoux et accessoires, cette boutique en ligne indépendante et locale propose des cadeaux élégants et durables. Une touche chic pour les fêtes de fin d'année, en face de l'enseigne HEMA.

• Football Shirt Vintage (du 4 au 8 décembre)

A tous les passionnés de foot, Football Shirt Vintage leur est destiné ! Spécialiste de la vente de maillots de foot vintage, la boutique s'installe en face de Kiko. Les fans et collectionneurs peuvent y dénicher des pièces rares et authentiques des clubs les plus populaires.

• Piou Piou (du 13 au 15 décembre)

L'univers de la friperie débarque avec Piou Piou, un format géant et itinérant, qui sillonne la France pour proposer des pièces rétro et modernes à des prix très accessibles. L'occasion aussi de découvrir une sélection d'artisans, tatoueurs, nails artists et autres, également en face de l'enseigne Kiko.