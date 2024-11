Nouvelles ouvertures à Caen. Gastronomie et création normande à l'honneur

Située au 2 rue des Marquises à Cheux, Maison Louisette nous ouvre ses portes. Une boulangerie qui revisite les classiques et qui valorise le 100% fait maison.

Ouverte depuis le 2 juillet, Maison Louisette est tenue par Mathylda Pourrit et Maxim Rouzière. Il est désormais possible de déguster des délices tels que la Marjolaine, une baguette au levain, ou bien la Douceur, une pâtisserie à la fois acidulée et douce en bouche.