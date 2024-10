Caen. Nourriture, ballons et coiffure dans l'Agglo

Situé au 17 rue des Teinturiers, Chez Josie nous ouvre ses portes. Le restaurant propose une cuisine à la fois traditionnelle et savoureuse.

Plats mijotés, plats en sauce, blanquette et bourguignon… Voici les plats phares proposés par Johanna Tessaro et Ayrton Varin, co-fondateurs de Chez Josie. Alors que la livraison à domicile était proposée depuis juin, il est maintenant possible de venir manger sur place.