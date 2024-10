Caen. Le client sort de l'ascenseur en sang : deux vigiles le passent à tabac aux Rives de l'Orne

Le 12 septembre 2023, aux Rives de l'Orne, à Caen, un client fait ses courses et passe à la caisse sans personnel. Pensant qu'il n'a pas payé tous ses articles, la caissière de surveillance fait signe au vigile. Le client quitte le magasin, suivi par l'agent qui le rattrape et lui demande d'ouvrir son sac. Il refuse, disant "je ne vais pas faire ton travail".

Il sort de l'ascenseur en sang

Il autorise l'agent de sécurité à fouiller lui-même, mais s'énerve et l'insulte, tenant des propos racistes. Il est ramené dans le magasin et conduit vers l'ascenseur. Le vigile de la galerie marchande vient à la rescousse. La police est appelée. Le client est poussé dans l'ascenseur. Lorsque les portes s'ouvrent, il saigne et présente des ecchymoses, des plaies sur le nez, ainsi que des contusions. Les pompiers interviennent.

Présent au tribunal de Caen jeudi 10 octobre, le vigile du magasin ne reconnaît pas les violences, il déclare l'avoir juste poussé dans l'ascenseur. Le client était agressif, tenait des propos racistes et lui a donné un coup de poing. Il a seulement voulu le maîtriser. Il dit que c'est son collègue de la galerie marchande qui l'a frappé, ce que ce dernier réfute : lui voulait séparer les deux hommes qui se battaient et il a reçu aussi un coup. Une vidéo est montrée, sur laquelle l'on voit bien l'énervement de la victime et les deux vigiles qui le poussent fortement.

Les deux sont jugés coupables

Le procureur explique que le client était sorti du magasin, donc du périmètre du vigile. L'avocat de celui-ci demande la relaxe de son client à la suite de la diffusion de la vidéo, arguant que sa violence était légitime. Celui de l'agent de sécurité de la galerie explique que son client a toujours soutenu la même version, prouvée par la vidéo.

Après délibéré, le vigile du magasin est condamné à 10 mois de prison avec sursis probatoire pendant 18 mois, obligation de travail, interdiction d'exercer le métier d'agent de sécurité. Morgan Maurille, employé de la galerie, jugé en récidive, écope de 12 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire, obligation de soins psychologiques, de travailler, interdiction d'arme, d'être agent de sécurité, excepté agent d'incendie. Les deux devront indemniser la victime si elle en fait la demande. Ils sont inéligibles pendant 5 ans et régleront chacun 127€ de frais de procédure.