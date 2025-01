Caen. Ivre, il tente de voler un casque et se débat après son interpellation

Le 19 avril 2023, un homme se rend au magasin Fnac situé dans le centre de Caen. Il tente un vol à l'étalage en s'emparant d'un casque. Un agent de sécurité du magasin remarque son geste et s'interpose. L'interpellation est mouvementée. L'homme se débat, casse des objets et la police est appelée.

Il a cédé à la panique

Le vigile, qui aura deux jours d'incapacité temporaire de travail, explique que l'interpellé s'est débattu et qu'ils sont tombés tous les deux. Le voleur présumé est conduit à la clinique du Parc où son ivresse est constatée.

Au tribunal de Caen le 9 janvier 2025, l'homme de 36 ans reconnaît le délit et s'être battu avec l'agent du magasin. Ils se sont retrouvés tous les deux au sol. Il explique qu'il s'est débattu, car il a cédé à la panique. Cependant, il admet que son comportement n'est pas normal. La présidente précise qu'il vit en couple, ne travaille pas et reçoit le RSA. Il a sept mentions sur son casier judiciaire pour vol, conduite sans permis, usage de stupéfiants, alcool au volant, mise en circulation de fausse monnaie.

Le délibéré

Pour la procureure, les faits sont très simples et reconnus par le trentenaire. Il a été rattrapé par le vigile alors qu'il sortait avec le casque sans l'avoir payé. Son attitude est inadaptée. Elle demande 105 heures de travail d'intérêt général. L'avocat de la défense pense que la peine requise par la procureure est adaptée et précise qu'il n'y a pas lieu de donner des dommages et intérêts puisque le casque, qui valait 99.99€, a été rendu en parfait état et qu'il n'y a pas eu de dégradations. Après délibéré, le prévenu est condamné à 70 heures de travail d'intérêt général à faire sous 18 mois, sinon il risque la prison. Il devra verser au magasin 50€ pour préjudice matériel et régler 127€ de frais de procédure.