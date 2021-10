Lisieux. Mort et ligoté dans le Calvados : trois personnes en garde à vue

Trois hommes, un majeur et deux mineurs, ont été interpellés à Lisieux (Calvados) et hors du département après la découverte vendredi 14 avril 2017, d'un homme âgé de 57 ans, retrouvé sans vie et ligoté dans son appartement.

Enquête élargie à un autre fait du même type

L'enquête avait été élargie à une seconde affaire de même nature, toujours à Lisieux (Calvados). Comme vous le révélait Tendance Ouest, un autre homme, un septuagénaire, avait lui aussi été agressé, ligoté et séquestré dans son appartement, mais retrouvé en vie, le matin même vers 9h. Secouru, il avait été hospitalisé.

"Des vérifications sont en cours sur le lien éventuel entre ces deux affaires", ainsi "que sur l'implication éventuelle de chacune des trois personnes interpellées dans l'un ou l'autre fait, ou dans les deux", selon la procureur de la République à Caen (Calvados), Carole Étienne.

Une autopsie de la victime ordonnée

La victime décédée était un homme qui, selon les premiers éléments de l'enquête, vivait seul, "mais n'était pas isolé", a précisé la procureur de la République à l'AFP, qui n'a donné aucun élément sur les causes du décès.

Une autopsie est programmée la semaine prochaine

Quant au mobile, la procureur a estimé qu'il était trop tôt pour le déterminer avec exactitude, mais des vols ont été constatés dans l'appartement du septuagénaire, dont sa carte bancaire et sa voiture.

