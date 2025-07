Tour de France 2025. Etape 4 entre Amiens et Rouen : "C'est un tracé qui convient parfaitement à Pogacar"

En 2012, dernière arrivée à Rouen, c'est André Greipel qui s'est imposé lors d'un sprint massif. En 2025, pour le retour de la Grande Boucle dans la ville aux cent clochers, le scénario devrait être tout autre. Et pour cause, la fin de parcours est extrêmement compliquée avec une succession d'ascensions qui devraient avoir raison des sprinters du peloton et favoriser les puncheurs.

Une explication entre cadors ?

"Déjà, il y a les plaines du pays de Bray à traverser, il peut y avoir des bordures", analyse Jean-Philippe Yon, le directeur sportif du VC Rouen 76, qui a vu passer des coureurs comme Matîs Louvel ou Kévin Vauquelin. Et puis il y a cette succession de côtes : la côte Jacques Anquetil (3,5km à 3,6%), la côte de Belbeuf (1,3km à 9,1%), la côte de Bonsecours (900m à 7,2%), la côte de la Grand'Mare (1,8km à 5%) et la rampe Saint-Hilaire (800m à 10,6%). "Cette rampe à 5km de l'arrivée est très difficile, très étroite, hyper technique dans son approche avec un virage gauche droite qui va mettre le peloton en file indienne. C'est hyper sélectif, je ne serais pas étonné de voir les cadors du classement général passer à l'attaque", analyse le spécialiste.

• A lire aussi. Poison, cafetier en colère et secte : l'histoire de la Grande Boucle à Rouen

Et parmi ces cadors, Jean-Philippe Yon voit bien déjà le tenant du titre, Tadej Pogacar. "La rampe Saint-Hilaire ressemble au mur de Huy, la côte d'arrivée de la Flèche wallonne, que Pogacar a gagné. La fin de la côte à 15, 16% est un terrain idéal pour attaquer."

La course va se durcir dans le final de la 4e étape entre Amiens et Rouen. - A.S.O.

Kévin Vauquelin à l'attaque ?

Quant aux Normands, seront-ils à l'attaque sur leurs terres ? Pour le Rouennais Matîs Louvel, ce n'est pas un tracé idéal. "Peut-être plus sur une échappée au long cours", estime Jean-Philippe Yon. Mais "à la pédale, sur un effort aussi violent et bref, ça correspond nettement plus à Kévin Vauquelin qui a fait deux fois deuxième de la Flèche wallonne, je ne serais pas étonné qu'il s'illustre."

Jean-Philippe Yon est d'ailleurs allé faire une vidéo de l'ascension de la rampe Saint-Hilaire pour Kévin Vauquelin, à sa demande. Faut-il y voir un signe ?

Mercredi 9 juillet, le Tour de France sera à Caen pour l'épreuve du contre-la-montre.