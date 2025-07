Granville. De nouvelles activités cet été au musée Dior

De nouvelles activités pour les plus jeunes notamment sont proposées cet été au musée Christian Dior de Granville.

Elles viennent compléter la visite de l'exposition "Dior, jardins enchanteurs" ou comment les jardins ont influencé le couturier.

Des ateliers sur les senteurs

Trois nouveaux ateliers destinés aux enfants dès 3 ans à la découverte des senteurs et des émotions qu'elles procurent. Un atelier "empreinte végétale" à partir de 16 ans, pour créer selon une technique ancienne de photographie une composition végétale les 8, 11, 15, 16, 18, 22, 25 et 29 juillet à 14h, ainsi que le 9, 16, 23, et 30 juillet à 16h. Les promenades guidées dans la ville "les Dior à Granville" sont reconduites cet été.

Dates, horaires, tarifs sont disponibles sur le site du musée.