Ouistreham. De la crème solaire gratuite pour prévenir les cancers de la peau

Cela fait partie des "initiatives visant la sécurité des baigneurs et la protection de leur santé", explique Caen la Mer. Cet été 2025, des bornes de distribution de crème solaire en libre-service ont été déployées sur les plages de Lion-sur-Mer, Hermanville-sur-Mer et Ouistreham. Cette dernière avait déjà accueilli l'expérimentation à l'été 2024.

Eviter les problèmes de peau

Cette crème à indice de protection 50 est mise en place par l'entreprise Sun'box, en partenariat avec Caen la Mer. Elle permet à ceux qui n'en ont pas avec eux de tout de même se protéger la peau. "Les villes de la côte normande constatent depuis plusieurs années une augmentation des cancers de la peau, ce qui montre bien que si le soleil n'est pas toujours là, il sévit quand même", explique Romain Bail, vice-président de Caen la Mer et également maire de Ouistreham.

Globalement, les passants sont favorables à cette initiative. Marie est mère de famille, et pour elle : "Ce dispositif est essentiel et ça va sûrement sensibiliser les gens. La crème solaire doit être un élément indispensable dans nos déplacements." Idéal en cas d'oubli, ce dispositif est gratuit et fonctionne bien : "Sur un équivalent comme Ouistreham, on a une utilisation de 60L pour un mois comme juillet. En moyenne, c'est à peu près 200 prises par jour, ce qui n'est pas neutre", détaille Romain Bail. Le maire de Ouistreham se réjouit également pour les familles qui n'ont pas les moyens d'acheter de la crème solaire : "C'est un bénéfice pour les familles de classes moyennes ou populaires, parce qu'on sait que les questions de santé publique sont souvent les sujets sacrifiés quand on n'a pas toujours les moyens. Avec ces bornes, finalement tout le monde est gagnant."