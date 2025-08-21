En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Ouistreham. De la crème solaire gratuite pour prévenir les cancers de la peau

Santé. Des bornes de crème solaire gratuite protègent cet été 2025 les baigneurs de Lion-sur-Mer, Hermanville et Ouistreham.

Publié le 21/08/2025 à 15h30
Ouistreham. De la crème solaire gratuite pour prévenir les cancers de la peau
Les bornes de crème solaire sont installées et gérées par l'entreprise Sun'box.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Cela fait partie des "initiatives visant la sécurité des baigneurs et la protection de leur santé", explique Caen la Mer. Cet été 2025, des bornes de distribution de crème solaire en libre-service ont été déployées sur les plages de Lion-sur-Mer, Hermanville-sur-Mer et Ouistreham. Cette dernière avait déjà accueilli l'expérimentation à l'été 2024.

Eviter les problèmes de peau

Cette crème à indice de protection 50 est mise en place par l'entreprise Sun'box, en partenariat avec Caen la Mer. Elle permet à ceux qui n'en ont pas avec eux de tout de même se protéger la peau. "Les villes de la côte normande constatent depuis plusieurs années une augmentation des cancers de la peau, ce qui montre bien que si le soleil n'est pas toujours là, il sévit quand même", explique Romain Bail, vice-président de Caen la Mer et également maire de Ouistreham.

Globalement, les passants sont favorables à cette initiative. Marie est mère de famille, et pour elle : "Ce dispositif est essentiel et ça va sûrement sensibiliser les gens. La crème solaire doit être un élément indispensable dans nos déplacements." Idéal en cas d'oubli, ce dispositif est gratuit et fonctionne bien : "Sur un équivalent comme Ouistreham, on a une utilisation de 60L pour un mois comme juillet. En moyenne, c'est à peu près 200 prises par jour, ce qui n'est pas neutre", détaille Romain Bail. Le maire de Ouistreham se réjouit également pour les familles qui n'ont pas les moyens d'acheter de la crème solaire : "C'est un bénéfice pour les familles de classes moyennes ou populaires, parce qu'on sait que les questions de santé publique sont souvent les sujets sacrifiés quand on n'a pas toujours les moyens. Avec ces bornes, finalement tout le monde est gagnant."

Sun'box gère tout

Les bornes ne représentent aucun coût pour Caen la Mer. Sun'box gère tout de A à Z.

Bien que ces bornes soient en libre-service et mises en place par Caen la Mer sur les différentes plages cet été, elles ne représentent aucun coût d'entretien pour la collectivité.

Romain Bail, vice-président de la collectivité et maire de Ouistreham, explique : "Sun'box nous fournit la crème solaire, nous fournit également la borne et se charge de venir une fois par semaine pour nettoyer les capteurs et le petit réceptacle pour que cela reste hygiénique. L'entreprise fournit même les recharges. C'est une forme de mécénat de la part de Sun'box, qui plus est avec de la crème solaire de haut niveau, puisque c'est de la protection indice 50." Caen la Mer n'a donc déboursé aucun centime dans ce dispositif.

Un produit du Calvados

Le dispositif de Sun'box est développé et fabriqué dans le Calvados, qu'il s'agisse de la borne ou de la crème solaire. Ce qui plaît à Caen la Mer ? "C'est une crème qui est très protectrice, biodégradable et respectueuse du milieu marin, un sujet pour lequel nous sommes de plus en plus attentifs", conclut Romain Bail.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
ordi portable ACER Neuf
ordi portable ACER Neuf Vernon (27200) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Ouistreham. De la crème solaire gratuite pour prévenir les cancers de la peau
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple