Ouistreham. De la crème solaire gratuite pour prévenir les cancers de la peau

Cela fait partie des "initiatives visant la sécurité des baigneurs et la protection de leur santé", explique Caen la Mer. Cet été 2025, des bornes de distribution de crème solaire en libre-service ont été déployées sur les plages de Lion-sur-Mer, Hermanville-sur-Mer et Ouistreham. Cette dernière avait déjà accueilli l'expérimentation à l'été 2024.
Eviter les problèmes de peau
Cette crème à indice de protection 50 est mise en place par l'entreprise Sun'box, en partenariat avec Caen la Mer. Elle permet à ceux qui n'en ont pas avec eux de tout de même se protéger la peau. "Les villes de la côte normande constatent depuis plusieurs années une augmentation des cancers de la peau, ce qui montre bien que si le soleil n'est pas toujours là, il sévit quand même", explique Romain Bail, vice-président de Caen la Mer et également maire de Ouistreham.
Globalement, les passants sont favorables à cette initiative. Marie est mère de famille, et pour elle : "Ce dispositif est essentiel et ça va sûrement sensibiliser les gens. La crème solaire doit être un élément indispensable dans nos déplacements." Idéal en cas d'oubli, ce dispositif est gratuit et fonctionne bien : "Sur un équivalent comme Ouistreham, on a une utilisation de 60L pour un mois comme juillet. En moyenne, c'est à peu près 200 prises par jour, ce qui n'est pas neutre", détaille Romain Bail. Le maire de Ouistreham se réjouit également pour les familles qui n'ont pas les moyens d'acheter de la crème solaire : "C'est un bénéfice pour les familles de classes moyennes ou populaires, parce qu'on sait que les questions de santé publique sont souvent les sujets sacrifiés quand on n'a pas toujours les moyens. Avec ces bornes, finalement tout le monde est gagnant."
Sun'box gère tout
Les bornes ne représentent aucun coût pour Caen la Mer. Sun'box gère tout de A à Z.
Bien que ces bornes soient en libre-service et mises en place par Caen la Mer sur les différentes plages cet été, elles ne représentent aucun coût d'entretien pour la collectivité.
Romain Bail, vice-président de la collectivité et maire de Ouistreham, explique : "Sun'box nous fournit la crème solaire, nous fournit également la borne et se charge de venir une fois par semaine pour nettoyer les capteurs et le petit réceptacle pour que cela reste hygiénique. L'entreprise fournit même les recharges. C'est une forme de mécénat de la part de Sun'box, qui plus est avec de la crème solaire de haut niveau, puisque c'est de la protection indice 50." Caen la Mer n'a donc déboursé aucun centime dans ce dispositif.
Un produit du Calvados
Le dispositif de Sun'box est développé et fabriqué dans le Calvados, qu'il s'agisse de la borne ou de la crème solaire. Ce qui plaît à Caen la Mer ? "C'est une crème qui est très protectrice, biodégradable et respectueuse du milieu marin, un sujet pour lequel nous sommes de plus en plus attentifs", conclut Romain Bail.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.