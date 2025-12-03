Podcast "L'invité du mercredi". “Bulles en Baie de Seine” : Gainneville lance son premier festival de BD

"Bulles en Baie de Seine", le premier festival de la BD de Gainneville, se déroulera samedi 6 décembre entre 10h et 18h au Grenier à sel.

25 auteurs et coloristes seront présents pour échanger avec le public et pour des dédicaces. L'invité d'honneur sera Hamo, illustrateur belge. Il est le dessinateur des séries de bande dessinée Noirhomme, Special Branch, L'envolée Sauvage, La Malbète, 2 ans de vacances, La Famille Bellaventure et Corentin Treguier.

A noter également la présence de Romain Renard qui a reçu le prix SNCF Polar lors du dernier festival d'Angoulême. Il sera en dédicace et donnera un concert en fin de journée à partir de 18h.

Un festival ouvert au plus grand nombre

"Ce festival, nous voulons qu'il soit populaire, qu'il fasse autant le bonheur des jeunes que des moins jeunes. Qu'il plaise aussi bien aux amateurs de BD qu'aux lecteurs occasionnels", explique Adrien Laurent, le président des Amis de la BD et directeur du festival.

Outre les rencontres avec les auteurs, des ateliers, des jeux pour les enfants et des expositions seront proposés.

Pratique. Bulles en Baie de Seine, festival de BD - samedi 6 décembre de 10h à 18h - Grenier à sel de Gainneville - Gratuit.