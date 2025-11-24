En ce moment Sapphire Ed Sheeran
Gainneville. Gagnez une BD à l'occasion du Festival Bulles en Baie de Seine

En partenariat avec Tendance Ouest, venez découvrir le monde de la BD à travers cette première édition du festival.

Publié le 24/11/2025 à 10h00
1ère édition du Festival

Le monde de la BD s'installe à Gainneville : découvrez la toute première édition du festival Bulles en Baie de Seine. Une journée dédiée à la créativité, aux échanges, et au plaisir de lire et de dessiner.

Au programme : dédicaces d'illustrateurs, expositions, ateliers pour apprendre à créer son personnage de manga et pour composer une planche de BD, et pour clôturer la journée, un concert illustré à 18h de Romain Renard.

L'invité d'honneur de cette édition est l'illustrateur Belge, Hamo connu pour ces oeuvres telles que La Malbête, 2 ans de vacances, Corentin Treguier ou encore La Famille Bellaventure.

Date : le 6 décembre de 10h à 18h au Grenier à Sel à Gainneville.

⇒ Pour tentez de gagner une BD, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 28 novembre.

