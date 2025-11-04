BD. "Les Profs" ont 25 ans : "On se moque, mais avec amour", assure le scénariste Sti, installé en Normandie

Il y a Gladys, truculente prof d'anglais… Monsieur Polochon, passionné de Napoléon… Eric, accro au café entre deux séances d'EPS… Sans oublier Boulard, le cancre ! La BD Les Profs fête ses 25 ans, à l'occasion de la sortie de son 28e tome, paru mardi 28 octobre. Un épisode auquel a collaboré le Havrais Ronan Lefebvre, alias Sti, coscénariste de cette série depuis 2018, avec Erroc.

Les Profs jeunes, ils étaient comment ?

Dans ce nouvel épisode, les auteurs se sont amusés à imaginer la jeunesse des profs emblématiques de la bande dessinée. "On s'est dit : 'Faisons des gags sur la raison ou l'événement qui les a poussés à devenir profs !', raconte le Havrais d'adoption, pour le dessinateur, Simon Léturgie, ça change des tables et des chaises et ça permet aussi d'imaginer les fringues et les voitures de l'époque, c'était une chouette récréation pour nous."

L'histoire se déroule toujours au lycée Fanfaron, mais avec, comme à chaque fois, des clins d'œil au monde d'aujourd'hui. A commencer par un nouveau professeur d'art plastique, accro aux réseaux sociaux et librement inspiré d'un enseignant - lui-même dessinateur ! - suivi par plus de 80 000 abonnés sur Instagram. "Ça nous paraissait logique d'intégrer un personnage comme celui-là, tant les réseaux et l'Education nationale se rapprochent. Les élèves sont accros et certains profs utilisent ces médias pour leur enseigner des choses et les éduquer", souligne Sti.

Une dédicace radiophonique pour l'occasion… - Célia Caradec

La "cancel culture", le manque d'activité physique des jeunes, les fouilles devant les lycées ou la possible généralisation de l'uniforme sont autant de sujets qui ont aussi inspiré les auteurs, pour ce tome 28, qui a nécessité environ un an de travail.

Et voilà le résultat ! - Célia Caradec

En 25 ans, l'école a évolué avec l'arrivée des portables, de nouvelles disciplines… "Mais ce qui ne change pas, c'est la prof d'anglais qui balance des craies sur les élèves !", sourit Sti. Autre constante : le panneau, en salle des profs, avec la mention "grève le 12", récurrent à chaque tome. "On se moque, mais c'est avec amour ! C'est une déclaration d'amour à tout ce qu'ils font pour nous et nos enfants", assure le coscénariste, qui se réjouit de voir encore des jeunes découvrir la série "grâce au CDI du collège ou du lycée". Ou grâce aux deux adaptations qui ont cartonné au cinéma, avec Isabelle Nanty, Christian Clavier, Didier Bourdon, Arnaud Ducret ou Kev Adams au casting. Une suite est d'ailleurs en préparation…

Pratique. Les Profs, tome 28 : "Carnet de potes", paru mardi 28 octobre 2025 chez Bamboo Edition.