En ce moment 12 to 12 SOMBR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

BD. "Les Profs" ont 25 ans : "On se moque, mais avec amour", assure le scénariste Sti, installé en Normandie

Culture. Installé en Normandie, l'auteur de bande dessinée Sti présente le tome 28 de la série "Les Profs", qui fête cette année ses 25 ans. Le Havrais s'est amusé à imaginer les personnages dans leur jeunesse.

Publié le 04/11/2025 à 09h27 - Par Célia Caradec
BD. "Les Profs" ont 25 ans : "On se moque, mais avec amour", assure le scénariste Sti, installé en Normandie
Sti, installé au Havre depuis de nombreuses années, est coscénariste des "Profs" mais aussi l'auteur des "Footmaniacs". - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il y a Gladys, truculente prof d'anglais… Monsieur Polochon, passionné de Napoléon… Eric, accro au café entre deux séances d'EPS… Sans oublier Boulard, le cancre ! La BD Les Profs fête ses 25 ans, à l'occasion de la sortie de son 28e tome, paru mardi 28 octobre. Un épisode auquel a collaboré le Havrais Ronan Lefebvre, alias Sti, coscénariste de cette série depuis 2018, avec Erroc.

Les Profs jeunes, ils étaient comment ?

Dans ce nouvel épisode, les auteurs se sont amusés à imaginer la jeunesse des profs emblématiques de la bande dessinée. "On s'est dit : 'Faisons des gags sur la raison ou l'événement qui les a poussés à devenir profs !', raconte le Havrais d'adoption, pour le dessinateur, Simon Léturgie, ça change des tables et des chaises et ça permet aussi d'imaginer les fringues et les voitures de l'époque, c'était une chouette récréation pour nous."

Sti, coscénariste de la BD Les Profs

L'histoire se déroule toujours au lycée Fanfaron, mais avec, comme à chaque fois, des clins d'œil au monde d'aujourd'hui. A commencer par un nouveau professeur d'art plastique, accro aux réseaux sociaux et librement inspiré d'un enseignant - lui-même dessinateur ! - suivi par plus de 80 000 abonnés sur Instagram. "Ça nous paraissait logique d'intégrer un personnage comme celui-là, tant les réseaux et l'Education nationale se rapprochent. Les élèves sont accros et certains profs utilisent ces médias pour leur enseigner des choses et les éduquer", souligne Sti.

Une dédicace radiophonique pour l'occasion…Une dédicace radiophonique pour l'occasion… - Célia Caradec

La "cancel culture", le manque d'activité physique des jeunes, les fouilles devant les lycées ou la possible généralisation de l'uniforme sont autant de sujets qui ont aussi inspiré les auteurs, pour ce tome 28, qui a nécessité environ un an de travail.

Et voilà le résultat !Et voilà le résultat ! - Célia Caradec

Sti, coscénariste de la BD Les Profs

En 25 ans, l'école a évolué avec l'arrivée des portables, de nouvelles disciplines… "Mais ce qui ne change pas, c'est la prof d'anglais qui balance des craies sur les élèves !", sourit Sti. Autre constante : le panneau, en salle des profs, avec la mention "grève le 12", récurrent à chaque tome. "On se moque, mais c'est avec amour ! C'est une déclaration d'amour à tout ce qu'ils font pour nous et nos enfants", assure le coscénariste, qui se réjouit de voir encore des jeunes découvrir la série "grâce au CDI du collège ou du lycée". Ou grâce aux deux adaptations qui ont cartonné au cinéma, avec Isabelle Nanty, Christian Clavier, Didier Bourdon, Arnaud Ducret ou Kev Adams au casting. Une suite est d'ailleurs en préparation…

Sti, coscénariste de la BD Les Profs

Pratique. Les Profs, tome 28 : "Carnet de potes", paru mardi 28 octobre 2025 chez Bamboo Edition.

Galerie photos
Une dédicace radiophonique pour l'occasion… - Célia Caradec Et voilà le résultat ! - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Maxi cosy
Maxi cosy Carcagny (14740) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
BD. "Les Profs" ont 25 ans : "On se moque, mais avec amour", assure le scénariste Sti, installé en Normandie
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple