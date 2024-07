Le Havre. Sti, co-scénariste des Profs, publie une nouvelle BD

Ronan Lefebvre, alias Sti, poursuit sa carrière de scénariste et dessinateur de bandes dessinées avec succès. Ce Ch'ti qui vit et travaille maintenant au Havre s'est notamment fait connaître avec Les Profs, une série de BD humour, et ses deux adaptations au cinéma avec Kev Adams. "La série a changé ma carrière. Ça m'a donné une visibilité que je n'avais pas. J'ai pu enchaîner plus de projets." Un troisième film est en train de se mettre en place. "Je vais essayer d'y faire de la figuration, parce que j'adore ça."

Lui qui collabore toutes les semaines pour Spirou et Le Journal de Mickey vient de sortir une nouvelle série jeunesse. Elle s'intitule Les Justiciers de la justice, réalisée avec Stivo. Les histoires de trois gamins qui essaient d'avoir des superpouvoirs. "C'est une BD familiale. Les super-héros, c'est un thème universel. Les grands n'ont plus honte d'aimer les super-héros, comme moi."

Pour s'inspirer, Sti regarde tout ce qui se fait sur les super-héros. "Je lis beaucoup de BD et je regarde les enfants dans la rue, pour voir à quoi ils jouent, leurs nouvelles passions, leurs nouvelles modes, pour les adapter dans mes gags." Un tome II est déjà en préparation et devrait sortir pour la fin de l'année ou tout début d'année 2025.

Pour rencontrer Sti, il participera au festival du livre jeunesse Partir en livre les 29 et 30 juin, au square Saint Roch.