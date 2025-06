Enchères. Bécassine, une très chère cousine ! Une couverture d'album vendue plus de 50 000€ à Coutances

Eric Bourreau, le commissaire-priseur de Coutances a tenu, lundi 23 juin, une vente aux enchères de livres anciens et de bandes dessinées. Dans les lots, il y avait notamment sept couvertures d'album de Bécassine, signé Joseph Porphyre Pinchon, l'illustrateur originel de l'héroïne bretonne.

54 900€ avec les frais

Le lot le plus cher a été vendu 45 000€, soit 54 900€ avec les frais. Il s'agit de la couverture de l'album Bécassine aux bains de mer, édité par Gautier Languereau en 1932. Il s'agit de l'album N°18. La gouache est signée et mesure 29cm par 24. Le dessin a été acheté par un grand collectionneur de l'Ouest.

Six autres œuvres vendues

Six autres œuvres de Joseph Porphyre Pinchons ont été vendues. Une illustration pour le projet de couverture de l'album Bécassine nourrice, édité en 1949 a été vendue 10 000€, une illustration pour le projet de couverture de l'album Bécassine fait du scoutisme pour les rééditions éditées par Gautier Languereau au début des années 50 est partie pour 8 000€. Une illustration pour le projet de couverture de l'album Bécassine prend des pensionnaires en 1934 a été cédée pour 9500€.

Total des ventes : 104 600€

Une couverture de l'album Les chansons de Bécassine en 1927, à l'encre de chine a trouvé preneur pour 12 000€. Une quatrième de couverture de l'album Bécassine maîtresse d'école en 1922, avec en plus une carte de visite de Joseph Pinchon avec une annotation est partie pour 8 500€. Enfin, une illustration intitulée Les 100 métiers de Bécassine, publiée dans Les chansons de Bécassine, en 1927, a été vendue pour 11 600€. Le total des ventes est de 104 600€, ce qui permet de conclure que Bécassine est une très chère cousine.

Bob Morane et Clifton

Une couverture Bob Morane du roman Les compagnons de Damballah, édité par Marabout en 1858, et dessinée par Pierre Joubert, avec la signature du dessinateur en bas à gauche et celle de l'auteur Henri Vernes en bas à droite a été vendu 5 500€. "Cette gouache a été exposée par Dominique Letellier en 1996 à la Maison du Département de Saint-Lô en présence de Pierre Joubert", précise Eric Bourreau.

Une planche de fin de l'album Clifton et les espions, du héro Clifton, éditée au Lombard en 1965 et publiée dans le Journal de Tintin n°653, le 27 avril 1961, dessinée par Raymond Macherot, est partie pour 3 800€. Enfin, la planche 7 du récit 50 degrés sous zéro publié dans HEROIC Albums 22 en 1953 à l'encre de Chine et crayon bleu de Maurice Félix Tillieux a été vendue pour 2 000€.