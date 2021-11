Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : jeudi 8 juin

MANCHE

Le 8e festival de bande dessinée et du livre jeunesse de Coutances Le Manchot Bulleur se tient du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2017. Cette édition est consacrée au jazz en BD et célèbre l'anniversaire de John Coltrane et Thelonious Monk. Parmi les 40 auteurs, de nombreuses vedettes. 3 jours non-stop de débats, dédicaces, expositions. Entrée gratuite pour tous, rendez-vous à l'église & Place Saint-Nicolas.

The Normandy Airfield Camp à découvrir jusqu'au dimanche 11 juin 2017 à l'aérodrome de Lessay avec Tendance Ouest. Un camp Allié reconstitué, à proximité immédiate de la piste en herbe où sont stationnés des avions de collection, du Piper au C-47 Dakota, le tout dans l'ambiance d'un terrain d'aviation Allié de la Seconde Guerre mondiale. La logistique aéronautique d'époque est présente. Campement de toiles, mess, défenses antiaériennes, projecteur de DCA, véhicules militaires, concerts, etc. Accès gratuit.

CALVADOS

Chaque année, un jardin d'été thématisé est organisé sur la place Saint-Sauveur de Caen. Jusqu'à fin septembre, le thème porte sur le 30e anniversaire du jumelage de Caen-Portsmouth, donc les deux villes sont représentées. Elles sont illustrées par un côté plage, avec dunes, cabines et phare, un côté jardin anglais avec mixed-borders: massifs de plantes variées, vivaces, jardin composite pour Portsmouth et un côté jardin à la française, clos normand pour Caen. Sur les pourtours du jardin, sont disposés des bacs composés d'arbustes et de fleurs à coloris dominants "bleu, blanc, rouge", couleurs du drapeau des deux pays.

Le festival " Théâtrales en Val ès dunes " arrive à Moult à partir de ce jeudi 8 juin 2017 et jusqu'à dimanche 11 juin 2017. Cette année, Dominique Pinon est l'invité d'honneur. Benjamin Kerautret et sa troupe ont également préparé un cocktail détonnant avec une note contemporaine et le retour de John et Yoko pour un bain de jouvence dans les années 60. Plus d'infos sur otvalesdunes.net.

ORNE

Un concours de sauts d'obstacles pro et amateurs est organisé à partir de ce vendredi 9 juin 2017 au Haras national du Pin. Rendez-vous jusqu'au 11 juin aux carrières des Grands Champs situées à l'Est du Haras. Ouvert aux Pro et Amateurs et accessible à tout public gratuitement. Découvrez des sportifs de haut niveau, les champions de demain! Restauration sur place pour cette sortie seul ou en famille. Dans la foulée, les 12, 13 et 14 juin 2017 concours SHF Jeunes chevaux.

Pour la 3e année consécutive, le vendredi 9 juin 2017, l'association sportive du golf Flers le Houlme organise avec la collaboration de Flers Agglo, gestionnaire du golf, un PRO AM. C'est le seul sport, en compétition officielle, qui permet d'associer un joueur professionnel à 3 joueurs amateurs. L'occasion idéale pour s'aguerrir au contact d'un professionnel et glaner de précieux conseils. Toutes les infos au 02 33 65 42 83.