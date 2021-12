Hors Normandie. Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 10 juin et dimanche 11 juin

MANCHE

Samedi 10 juin 2017 assistez à la fête de la musique à Helleville. Avec la participation du soleil vous pourrez déguster une saucisse frites boissons en découvrant ou redécouvrant quelques artistes locaux: Elow' et Alicia vont ouvrir les festivités successivement sur un set de 15 min chacune pour vous faire découvrir leur jeunes univers. Widell et lady Stealer vont poursuivent les concerts en extérieur. À la tombée de la fraîche, c'est en intérieur que ça va se dérouler avec, La Margot (chansons festives), Electric Pumpkin (pop rock). Natural disorder (rock) clôtureront cette soirée.

Samedi 10 juin 2017, le collectif des acteurs du quartier Sud-Est organise sa traditionnelle fête de quartier à Cherbourg. Cette journée festive ouverte à tous est l'occasion de partager des instants conviviaux, de se divertir, et de s'amuser. La journée débute avec un défi à la piscine Théophile Maupas à partir de 10h. La Batucada ça R'samba koi enchaînera les aubades dans le quartier à partir de 13h30. Les stands et les ateliers ouvriront sur la place Jean Moulin et le square Martin Luther King dès 14h.

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 c'est la fête du football à Barneville Carteret. Un événement organisé par le District de Football de la Manche et l'Union Sportive de la Côte des Isles. Au total ce sont 13 finales départementales disputées sur deux jours. Entrée gratuite. Plus d'infos au 0677807443.

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 c'est le 5e festival du Voyage Montfarvillais à la Halle aux grains à Quettehou. Vous y trouverez deux jours de projections de films et de documentaires, courts ou moyens-métrages inédits, mais aussi encore parfois de diaporamas, accompagnés d'expositions et de stands. Un concert est également prévu samedi soir. Plus d'infos au 02 33 43 20 68.

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 participez à la Baleine à moto à la Baleine entre Gavray et Villebaudon. Il s'agit du 24e Rallye Moto Touristique. Buvette et rôtisserie sur place pour tous motards ou non. Samedi 10 juin accueil des motards et inscription au Rallye, retraite aux flambeaux lumineux, soirée animée avec un orchestre. Dimanche 11 juin, inscription et bénédiction des motards, remise des feuilles de route puis départ du rallye. Terrain disponible pour les tentes.

The Normandy Airfield Camp à découvrir jusqu'au dimanche 11 juin 2017 à l'aérodrome de Lessay avec Tendance Ouest. Un camp Allié reconstitué, à proximité immédiate de la piste en herbe où sont stationnés des avions de collection, du Piper au C-47 Dakota, le tout dans l'ambiance d'un terrain d'aviation Allié de la Seconde Guerre mondiale. La logistique aéronautique d'époque est présente. Campement de toiles, mess, défense anti-aérienne, projecteur de DCA, véhicules militaires, concerts, etc… Accès gratuit.

Dimanche 11 juin 2017 c'est le marché de l'art à Granville. Un rendez-vous initié par les Amis et l'Atelier de la Haute Ville au coeur du quartier historique de la Haute Ville, une quarantaine d'exposants d'artistes (amateurs, professionnels) déballent rue Notre-Dame, place et rue Cambernon. Gratuit.

CALVADOS

L'association " Balleroy en fête " organise sa fête normande samedi 10 et dimanche 11 juin 2017. Samedi: Dîner Normand et feu d'artifice. Dimanche: Vide grenier, exposition et défilé de voitures anciennes, promenades à poney, exposition et défilé de tracteurs et engins agricoles, récolte de foin, battage à l'ancienne et danses de la moisson avec la troupe de " la Roudainche ".

Samedi 10 juin 2017 assistez au festival Festival de musique M & M à Hellon à quelques kilomètres au Sud de Caen. Un événement rock & chanson française organisé par des bénévoles au profit de l'association "la Vallière-le Montmirel" pour des adultes en situation de handicap de la maison d'accueil spécialisée "la Vallière" à Ellon et du foyer occupationnel "le Montmirel" à St Loup-Hors. Retrouvez 8 groupes de musique locaux sur deux scènes: une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur pour assurer les intermèdes musicaux.

Le Château de Crèvecoeur organise, en partenariat avec l'association du Brochet Caennais, l'animation " Au bord de l'eau ". Dimanche 11 juin 2017, de 14h à 18h, les enfants de moins de 12 ans pourront pêcher dans les douves du Château. À cette occasion, 50 kilos de truites seront lâchées dans les douves.

Un événement familial et associatif à ne pas manquer: Venez participer à Fête en famille à Maltot ce samedi 10 juin 2017 dans le parc du château de Maltot. Un après-midi festif pour divertir grands et petits, faire connaissance avec les associations familiales et l'UDAF et découvrir les multiples services qu'elles proposent. Au programme, un village des associations, des activités de plein air (structures gonflables, jeux surdimensionnés, baptême de poney…), des jeux à partager en famille, des actions de sensibilisation à la santé, à l'alimentation, à la sécurité.

Chaque année, un jardin d'été thématisé est organisé sur la place Saint-Sauveur de Caen. Jusqu'à fin septembre, le thème porte sur le 30e anniversaire du jumelage de Caen-Portsmouth, donc les deux villes sont représentées. Elles sont illustrées par un côté plage, avec dunes, cabines et phare, un côté jardin anglais avec mixed-borders: massifs de plantes variées, vivaces, jardin composite pour Portsmouth et un côté jardin à la française, clos normand pour Caen. Sur les pourtours du jardin, sont disposés des bacs composés d'arbustes et de fleurs à coloris dominants "bleu, blanc, rouge", couleurs du drapeau des deux pays.

ORNE

Jusqu'au 10 juin 2017, le Festival Vibra'mômes continue à Flers. Il offre chansons et spectacles de rue au jeune public scolaire et aux familles. Le Conseil départemental de l'Orne, Flers Agglo et la ville de Flers vous ont réservé une programmation éclectique dans une ambiance chaleureuse et détendue. Plus d'infos sur orne.fr.

Le Tennis-Club Le Merlerault participera à la Fête du Tennis le samedi 10 juin, de 10h à 20h, avec différentes animations, sur les courts extérieurs et dans la salle couverte: Tennis, matchs d'exhibition, goûters, diffusion des finales de Roland-Garros et prêt de raquettes. Le public non adhérent au club peut participer gratuitement.

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 participez aux 2 jours de Ticheville entre Vimoutiers et la Ferté Fresnel. Deux journées d'animations dans le village de Ticheville. Vide-greniers notamment le samedi avec buvette et restauration sur place

Les mares recèlent, sous le calme apparent de leur surface figée, une vie d'une diversité insoupçonnée et d'une sauvagerie qui n'a rien à envier aux savanes africaines ou aux forêts sud-américaines. Placides têtards, dytiques redoutables, effrayantes larves de libellules… Autant d'acteurs minuscules et étonnants de la pièce " Manger ou être mangé " en version subaquatique qui donneront représentation pour vous dans le cadre de la fête des mares ce dimanche 11 juin 2017 à Dame Marie. Prévoir bonnes chaussures ou bottes, vêtements adaptés à la météo. Réservation au 02 33 25 70 10.