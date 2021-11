Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mercredi 7 juin

MANCHE

Samedi 10 juin 2017 assistez à la fête de la musique à Helleville. Avec la participation du soleil vous pourrez déguster une saucisse frite boissons en découvrant ou redécouvrant quelques artistes locaux: Elow' et Alicia vont ouvrir les festivités successivement sur un set de 15 min chacune pour vous faire découvrir leurs jeunes univers. Widell et lady Stealer vont poursuivent les concerts en extérieur. À la tombée de la fraîche, c'est en intérieur que ça va se dérouler avec, La Margot (chansons festives), Electric Pumpkin (pop rock). Natural disorder (rock) clôtureront cette soirée.

Samedi 10 juin 2017, le collectif des acteurs du quartier Sud-Est organise sa traditionnelle fête de quartier à Cherbourg. Cette journée festive ouverte à tous est l'occasion de partager des instants conviviaux, de se divertir, et de s'amuser. La journée débute avec un défi à la piscine Théophile Maupas à partir de 10h. La Batucada ça R'samba koi enchaînera les aubades dans le quartier à partir de 13h30. Les stands et les ateliers ouvriront sur la place Jean Moulin et le square Martin Luther King dès 14h.

CALVADOS

La cité/théâtre et les Hors contrôles présente "Vassy fais-moi rire", festival de comédie et de clown à Valdallière ce samedi 10 juin 2017. Spectacles tout publics. Pour démarrer la soirée, retrouvez le duo local, ADS, pour un cocktail pop-électro-acoustique, compositions et chansons des années 60 à nos jours. Bar et petite restauration sur place. Concert en plein-air.

Samedi 10 juin 2017 assistez au festival de musique M & M à Hellon à quelques kilomètres au Sud de Caen. Un événement rock & chanson française organisé par des bénévoles au profit de l'association "la Vallière-le Montmirel" pour des adultes en situation de handicap de la maison d'accueil spécialisée "la Vallière" à Ellon et du foyer occupationnel "le Montmirel" à St Loup-Hors. Retrouvez 8 groupes de musique locaux sur deux scènes: une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur pour assurer les intermèdes musicaux.

ORNE

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu'elle va être grand-mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c'était maintenant qu'une nouvelle vie pouvait commencer? Synopsis du film Aurore diffusé ce jeudi 8 juin 2017 au Pavillon d'accueil de la Roche d'Oëtre à partir de 20h45.

Ce samedi 10 juin 2017 retrouvez le spectacle N'importe Nawak: 11 titres inédits et 5 grands classiques de la chanson enfantine comme vous ne les avez jamais entendus! " Les petits poissons ", " Ah les crocodiles ", " Les aventures de Gypsie ", " Il court, il court, le furet… mais aussi des chansons originales de vampires, d'Indiens, de cow-boy… Tous les styles sont là, portés par l'énergie joyeuse et dansante du groupe Weepers Circus. Concert à partir de 4 ans proposé dans le cadre du festival Vibra'mômes à Flers. Plus d'infos sur weeperscircus.com.