Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 19 juin

MANCHE

Ce mercredi 21 juin 2017 rendez-vous à Cherbourg pour la fête de la musique acoustique au parc de tôt. L'événement accueille de nombreux groupes qui joueront en acoustique. Manifestation annulée en cas d'intempéries. Organisée par les associations Le Tôt en folie et La Clé des chants. Rendez-vous à 17h, parc du Tôt, près de l'Agora espace cultures. Infos au 06.72.33.87.54.

Mercredi 21 juin 2017 c'est également la fête de la musique à Granville. La ville permet à tous les groupes qui le souhaitent de se produire au coeur de la ville qui devient piéton; l'occasion pour les cafetiers de programmer des concerts gratuits. Organisé par la Ville de Granville. Gratuit. Renseignement: Service communication: Tél. 02 33 91 30 29 service.communication@ville-granville.fr.

CALVADOS

Mercredi 21 juin 2017, pour la fête de la musique, le Casino de Cabourg organise un concert spécial avec le duo Kala, au répertoire composé d'artistes et de style très variés allant de Norah jones à AC-DC en passant par Téléphone ou des morceaux plus actuels tels que Daft Punk ou Pharell Williams.

En ce mercredi 21 juin 2017 après-midi, la bibliothèque de la Folie couvre-chef à Caen fête la musique avec Marcus & Cookie Monkey. Un concert de rap tout public, rendez-vous à partir de 15h30. Renseignements au 02 14 37 29 84.

ORNE

Mercredi 21 juin 2017 c'est la fête de la musique à la Ferté Macé. Divers groupes musicaux sont présents dans les rues du centre-ville. Rendez-vous en soirée au Parvis de l'église Amlos pour de la dance country suivie du groupe FATRA. Place de la Mairie c'est GROUPE 314 suivi de RYTHM X, retrouvez également une scène ouverte devant le Musée du Jouet.

À partir du vendredi 23 et jusqu'au dimanche 25 juin 2017 participez à Festi Music à la Ferté en Ouche. Vendredi retrouvez Sfair, les Zonards et Jimmy Usedboots, une scène libre samedi avant le concert de l'agence Touzik et Okun'id ainsi qu'un show pyrotechnique avec l'école de danse Anne-Sophie Girard. Dimanche, thé dansant à partir de 14h à la Grange de Villeron. Restauration et buvette durant les 3 jours.