Hors Normandie. Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 24 juin et dimanche 25 juin

MANCHE

Samedi 24 juin 2017, Tendance Ouest vous donne rendez-vous pour le concert gratuit Tendance Live à Granville avec Nassi, Tess, Eugénie, Da Silva, Ayo, Elephanz, le Dj AsLove, la chanteuse et actrice Elisa Tovati, le groupe suédois Kev, Jabberwocky ou encore Mat Bastard, ancien chanteur de Skip the Use. Retrouvez toute la programmation sur tendanceouest.com et rejoignez-nous le samedi 24 juin 2017 à Granville.

Le Centre de Secours Principal de SAINT-LO organise une journée Portes Ouvertes ce samedi 24 juin 2017 de 10h00 à 18h00. Au programme: visite des locaux, présentation des matériels actuels et l'exposition de plusieurs véhicules anciens, des démonstrations sur l'utilisation des moyens de secours routier. Au cours de la journée, plusieurs exercices: opérations de sauvetage par la grande échelle à 20 mètres de hauteur ou encore l'extinction des incendies à travers les âges. Les enfants pourront s'amuser dans une structure géante représentant un camion de pompier et s'initier à un parcours éducatif.

La ferme équestre du Gué à Saint-Martin-le-Bouillant fête ses 10 ans et propose cette année un cabaret équestre jusqu'au dimanche 25 juin 2017. Au programme: dressage, numéros de chevaux en liberté, voltige, danse, magie, etc. Entrée: 5 €, gratuit pour les moins de 5 ans. Billetterie sur billeto.fr. Infos: 06 30 18 30 09 ou equitationdugue.com.

À partir de dimanche 25 et jusqu'au mardi 27 juin 2017 c'est la fête du cinéma à Cherbourg-en-Cotentin. A cette occasion, les cinémas de la ville vous proposent pendant 4 jours de découvrir tous les films à l'affiche au tarif de 4 euros. Rendez-vous donc au cinéma Méga CGR Boulevard Félix Amiot ou au cinéma Odéon CGR Rue Maréchal Foch.

CALVADOS

Samedi 24 juin 2017, l'école de danse Nathalie Durand vous propose de découvrir un spectacle de danse, mêlant rock, salsa, danse de couple ou encore orientale ou hip-hop. Rendez-vous au Zénith de Caen à partir de 20h. Infos et billetterie sur zenith-caen.fr.

Samedi 24 juin 2017 rendez-vous à Houlgate pour une grande animation cerfs-volants. Au programme: Envols de cerfs-volants géants (pieuvre, trilobite, animaux marins, turbine géante, etc.), de cerfs-volants monofils divers et décorations de sol (sous réserve de météo favorable.

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017, Courseulles-sur-Mer accueille le championnat du grand ouest manche jet club. De nombreux pilotes sont attendus pour des RUNS (jets assis) et des courses dans la catégorie jet à bras (debout). Entre les courses, des spectacles et/ou démonstrations seront au programme. Plus d'infos au 02 31 37 46 80.

Jusqu'au 26 juin 2017 c'est le Linkers Open international de France du Dragon avec le Deauville Yacht club. Un événement qui gagne un peu plus d'ampleur chaque année, et accueille des coureurs toujours plus nombreux venus des quatre coins du monde. Les navigateurs honorent les eaux de Deauville de leurs prouesses, lors des parcours dits "bananes", entre deux bouées. Quillard de sport à trois équipiers, le Dragon fascine par la finesse de sa coupe esthétique, mais demande un très haut niveau de technicité.

ORNE

Samedi 24 juin 2017 c'est la fête de la musique à l'Aigle. Au programme: Apéro Jazz – sous les tilleuls de l'école de musique, carrefour jeunesse, par la MJC ou encore scène ouverte à l'Office de tourisme et des concerts du TFT Label sur une grande scène. Entrée libre.

Comme chaque année depuis 2012, La Commanderie des Fins Goustiers du duché d'Alençon organise une Marche Gourmande dans la ville d'Alençon sur des thèmes spécifiques. Rendez-vous samedi 24 juin 2017 pour l'édition 2017 qui comprend une balade entre les ponts et passerelles alençonnaises par le biais de 3 circuits avec des points de départs et d'arrivées centralisés, cour d'Ozé, où sera installé le site gastronomique.

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017 c'est la fête de la St Pierre à Rives d'Andaine. Une grande fête communale avec feu, fête foraine et groupes de musique le samedi ; Vide-greniers dans le bourg, animations et fête foraine le dimanche.Plus d'infos au 02 33 37 10 97.

Jusqu'au dimanche 25 juin 2017 participez à Festi Music à la Ferté en Ouche avec une scène libre samedi avant le concert de l'agence Touzik et Okun'id ainsi qu'un show pyrotechnique avec l'école de danse Anne-Sophie Girard. Dimanche, thé dansant à partir de 14h à la Grange de Villeron. Restauration et buvette durant les 3 jours.