Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mardi 20 juin

MANCHE

Mercredi 21 juin 2017 assistez à la fête de la musique aux Pieux. Rendez-vous à 14h sur le parvis de la mairie, de 17 h 30 à 20 h sur le parvis de l'école de musique, à 20 h 30 dans l'auditorium de l'école de musique. Organisé par l'école de musique. Rens. 02 33 01 76 15.

La ferme équestre du Gué à Saint-Martin-le-Bouillant fête ses 10 ans et propose cette année un cabaret équestre les 23, 24 et 25 juin 2017. Au programme: dressage, numéros de chevaux en liberté, voltige, danse, magie, etc. Entrée: 5 €, gratuit pour les moins de 5 ans. Billetterie sur billeto.fr. Infos: 06 30 18 30 09 ou www.equitationdugue.com.

CALVADOS

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017, Courseulles-sur-Mer accueille le championnat du grand ouest manche jet club. De nombreux pilotes sont attendus pour des RUNS (jets assis) et des courses dans la catégorie jet à bras (debout). Entre les courses, des spectacles et/ou démonstrations seront au programme. Plus d'infos au 02 31 37 46 80.

Samedi 24 juin 2017 rendez-vous à Houlgate pour une grande animation cerfs-volants. Au programme: Envols de cerfs-volants géants (pieuvre, trilobite, animaux marins, turbine géante, etc.), de cerfs-volants monofils divers et décorations de sol (sous réserve de météo favorable).

ORNE

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017 c'est la fête de la St Pierre à Rives d'Andaine. Une grande fête communale avec feu, fête foraine et groupes de musique le samedi; Vide-greniers dans le bourg, animations et fête foraine le dimanche. Plus d'infos au 02 33 37 10 97.

Samedi 24 juin 2017 c'est la fête de la musique à l'Aigle. Au programme: Apéro Jazz – sous les tilleuls de l'école de musique, carrefour jeunesse, par la MJC ou encore scène ouverte à l'Office de tourisme et des concerts du TFT Label sur une grande scène. Entrée libre.