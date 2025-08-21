Télévision. Ce soir, France 5 consacre son prime time à un voyage dans la Manche dans "Les 100 lieux qu'il faut voir"

La chaîne France 5 consacre ce soir son émission Les 100 lieux qu'il faut voir à un itinéraire emblématique : le chemin reliant la cathédrale de Chartres au Mont-Saint-Michel, star de la Manche. Une plongée dans l'histoire de la Normandie, de ses paysages et de ses trésors architecturaux.

Sur les pas des pèlerins et des rois de France

Depuis des siècles, des marcheurs appelés miquelots empruntent ces chemins pour atteindre le célèbre rocher. Ce tracé fut aussi celui de rois tels que Saint Louis, Philippe le Bel ou François Ier, qui se rendaient au Mont-Saint-Michel pour demander la protection de l'archange. Entre spiritualité, histoire et patrimoine, ce parcours traverse des siècles de mémoire collective.

Chartres et le Mont-Saint-Michel, joyaux médiévaux

L'itinéraire relie deux sanctuaires parmi les plus remarquables d'Europe : la cathédrale gothique de Chartres et l'abbaye millénaire du Mont-Saint-Michel. Deux monuments inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco qui continuent de fasciner par leur beauté et leur dimension symbolique.

Une invitation au voyage et au terroir normand

Au-delà des vieilles pierres, l'émission met aussi en avant les paysages grandioses de la Manche et le savoir-faire de ses habitants. A travers des rencontres avec des passionnés, France 5 offre une véritable carte postale vivante de la région, entre nature, traditions et gastronomie locale.

Rendez-vous ce soir sur France 5

L'épisode Le chemin de Chartres au Mont-Saint-Michel est diffusé jeudi 21 août 2025 à 20h05. Un moment à ne pas manquer pour (re)découvrir la Manche et l'un des chemins de pèlerinage les plus mythiques de France. Et disponible en replay ici.