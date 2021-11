Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mardi 6 juin 

MANCHE

Johnny Rock, 1er sosie de Johnny Hallyday, se produit en concert samedi 10 juin 2017 au restaurant le Conquistador à Villedieu-les-Poêles. Comptez entre 15 et 16 euros. Renseignements et réservation au 06 78 58 80 99.

Dimanche 11 juin 2017 c'est le marché de l'art à Granville. Un rendez-vous initié par les Amis et l'Atelier de la Haute Ville au coeur du quartier historique de la Haute Ville, une quarantaine d'exposants d'artistes (amateurs, professionnels) déballent rue Notre-Dame, place et rue Cambernon. Gratuit.

CALVADOS

Force Femmes, association reconnue d'intérêt général qui accompagne les femmes sans emploi de plus de 45 ans, organise son 2e Forum à Caen ce vendredi 9 juin de 13h30 à 17h30. Le temps d'une demi-journée, Force Femmes Caen propose une table ronde, des ateliers pratiques, un café réseau et des entretiens conseils flash, pour redonner confiance en soi et en ses compétences. Plus d'infos sur forcefemmes.com.

L'association " Balleroy en fête " organise sa fête normande samedi 10 et dimanche 11 juin 2017. Samedi: Dîner Normand et feu d'artifice. Dimanche: Vide grenier, exposition et défilé de voitures anciennes, promenades à poney, exposition et défilé de tracteurs et engins agricoles, récolte de foin, battage à l'ancienne et danses de la moisson avec la troupe de " la Roudainche ".

ORNE

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017, c'est la 3 édition de l'opération nationale de promotion du tennis, une opération portes ouvertes dans les clubs, à l'occasion du tournoi de Roland-Garros, destinée à accueillir tous les publics pour qu'ils découvrent les clubs affiliés à la FFT et le tennis dans une ambiance conviviale. C'est gratuit avec de nombreuses animations. Rendez-vous au tennis club de Bagnoles de l'Orne.

Jusqu'au 10 juin 2017, le Festival Vibra'mômes continue à Flers. Il offre chansons et spectacles de rue au jeune public scolaire et aux familles. Le Conseil départemental de l'Orne, Flers Agglo et la ville de Flers vous ont réservé une programmation éclectique dans une ambiance chaleureuse et détendue. Plus d'infos sur orne.fr.