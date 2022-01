Hors Normandie. L'agenda en Normandie : mercredi 28 juin

MANCHE

1000 milliards de 1000 familles, la fête des parents et des enfants, organisée par la Commission Parentalité du territoire Granvillais, se déroule ce dimanche 02 Juillet 2017 au Parc du Val ès Fleurs à Granville. Au programme: ateliers parents enfants, jeux, musique, arts plastiques et restauration prévue sur place.

La Maison natale Jean-François Millet a ouvert ses portes au public pour la première fois il y a 20 ans à Gréville Hague. Venez découvrir ou redécouvrir le site et profiter d'animations originales à l'occasion de cet anniversaire. Rendez-vous de 18h à 19h30 à l'auditorium Jean-François Millet de Beaumont-Hague.

CALVADOS

Nouvel événement 2017: Le before du festival Beauregard à Hérouville st Clair. 3 concerts intimistes 28, 29 et 30 juin 2017 à la chapelle de la DRAC à Caen, un très bel écrin pour recevoir An Pierlé le 28 juin, la pépite et révélation Fishbach le 29 juin et pour finir l'inénarrable et indispensable Mathieu Boogaerts le 30 juin. Jauge réduite à 100 personnes, les infos sur festivalbeauregard.com.

Il vous suffira d'un signe et de quelques mélodies pour qu'elles vous reviennent aussitôt… Venez danser et vous éclater sur les tubes de plusieurs générations. Un fabuleux voyage dans le temps jusqu'à nos jours… jusqu'au bout de la nuit au Soubock à Cauville ce samedi 1er juillet 2017 dans le cadre de la grande soirée dansante 80's. Restauration à partir de 20h uniquement sur réservation avant le 29 juin 2017.

ORNE

Un rallye à Moutiers-au-Perche ce dimanche 2 juillet 2017. Rallye à pied, à cheval, à vélo, en attelage: venez tester vos connaissances sur les traditions françaises et découvrir le village de Moutiers-au-Perche! Une organisation de Perch'Orizon. Sur réservation, renseignez-vous auprès de l'Office de tourisme du Perche Remalardais.

Assistez à la braderie des commerçants à Flers ce dimanche 2 juillet 2017. Rendez-vous de 9h à 18h dans le centre-ville de Flers pour y retrouver plus de 80 exposants, des animations, la restauration, une exposition de voitures d'occasion ou encore des concessionnaires automobiles et un vide-greniers. Une organisation UCIA-Les Vitrines de Flers à l'occasion des soldes d'été.