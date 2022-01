MANCHE

Chaque année, le premier week-end de juillet, l'amicale hyenvillaise des loisirs organise la fête Saint Jean. Animations tout au long de la journée. Rendez-vous sur la place de l'église de Quettreville-sur-Sienne. Plus d'infos au 02 33 45 31 82.

Samedi 1er juillet 2017, Le comité des fêtes de Troigots organise un apéro concert avec le groupe "Rock en Bol". Buvette et restauration sur place. Rendez-vous dans le bourg de Troigots entre Tessy-sur-Vire et Saint-Lô à partir de 20h.

L'association Solidarité du Pays Sourdin organise une soirée moules frites ou rôti de porc frites au profit du Téléthon ce samedi 1er juillet 2017 à 20h à la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles. Tarif adulte 12 €, enfant (-12 ans) 8 €. Réservation à l'accueil de l'Office de tourisme au 02 33 61 05 69 ou au 02 33 51 14 87.

Samedi 1er juillet 2017 assistez à une séance de ciné en plein air dès 21h sur la plage verte de st Lô. Découvrez le film d'animation " Tout en haut du monde ", ou vous suivez l'aventure d'une jeune russe qui part à la recherche de son grand-père disparu pendant une expédition vers le pôle Nord à la fin du XIXe siècle.

1000 milliards de 1000 familles, la fête des parents et des enfants, organisée par la Commission Parentalité du territoire Granvillais, se déroule ce dimanche 02 Juillet 2017 au Parc du Val ès Fleurs à Granville. Au programme: ateliers parents enfants, jeux, musique, arts plastiques et restauration prévue sur place.

Jusqu'au dimanche 2 juillet 2017 c'est la fête de la P'tite st Pierre à Saint Pierre Église. De nombreuses animations au programme: fête foraine dès le vendredi et dimanche, réveil en fanfare, messe, dépôt de gerbe, vin d'honneur, cavalcade et grand feu d'artifice pour clôturer le week-end. Rendez-vous place abbé de st Pierre.

Du samedi 1er au dimanche 2 juillet 2017 participez à la Rando Cotentin Aventure en aviron depuis le Cherbourg club aviron de mer. Découvrez ainsi le Val de Saire qui s'étend sur la partie Est de la pointe de la Presqu'île. Au départ de Cherbourg et ses cinq ports (militaire, pêche, commerce, plaisance et voyageurs), vous traverserez la grande Rade ou encore le passage du Cap Lévi. Au total vous faites 40km sur 2 jours.

CALVADOS

Samedi 1er juillet 2017, venez souffler sur la plage de Courseulles sur mer. Contribuez à l'ambiance conviviale, artistique, sportive, culturelle du Normandy Beach Yoga. Un événement insolite "Corps et Esprit pour la Paix sur les plages du Dday". Pour les enfants, les seniors, les ados, les familles, les "total débutants", les spécialistes… il y en aura pour tout le monde!

Samedi 1er juillet 2017, Venez découvrir et pratiquer le Tai-chi Chuan style Wu sur la plage de Villerville-sur-Mer. Au programme: cours traditionnel d'arts énergétiques chinois afin d'agir sur votre souplesse, bien-être, concentration, globalement sur votre santé. Bulletin d'inscription disponible au Bureau d'Information Touristique de Villerville. Plus d'infos au 02 31 87 77 76

Il vous suffira d'un signe et de quelques mélodies pour qu'elles vous reviennent aussitôt… Venez danser et vous éclater sur les tubes de plusieurs générations. Un fabuleux voyage dans le temps jusqu'à nos jours… jusqu'au bout de la nuit au Soubock à Cauville ce samedi 1er juillet 2017 dans le cadre de la grande soirée dansante 80's. Restauration à partir de 20h uniquement sur réservation avant le 29 juin 2017.

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017, assistez et participez à un grand anniversaire sportif. Les 70 ans de l'AJSO Basket à Ouistreham. Au programme: Rencontres sportives et match des légendes. C'est gratuit, rendez-vous au stade Kieffer, plus d'infos au 02 31 97 61 06.

Rendez-vous le dimanche 2 juillet 2017 à partir de 8h30 au Village de La Normandique situé sur la plage de Tourgéville (promenade Louis Delamare) près de l'antenne de l'office de tourisme de Blonville-Bénerville-Tourgéville, et animé par de nombreux praticiens: réflexologie, shiatsu, modelage californien, massage Amma, sophrologie, hypnose, diagnostic nutritionniste. Ouverte à tous, La Normandique est une journée dédiée au sport santé et au bien-être avec une marche nordique 100 % plage chronométrée de 12 km qui franchira le méridien de Greenwich et un parcours loisir de 7 km.

Le Marché à l'Ancienne revient ce dimanche 2 juillet 2017 place du tribunal à Pont-l'Évêque. Les produits du terroir sont de nouveau à l'honneur, des dégustations sont proposées et bien sûr les danses folkloriques sont de retour! Plongez-vous dans une ambiance Normande ou la bonne humeur sera au rendez-vous. C'est gratuit, plus d'infos sur blangy-pontleveque.com.

Ce dimanche 2 juillet 2017 emmenez vos enfants au château de Bénouville. Pour cette 3e édition du "Château des enfants", les 0/ 10 ans seront cette année encore à l'honneur pour une journée pleine de surprises! Au programme: Animations, découvertes, initiations, ateliers pédagogiques et créatifs. Toutes les infos et le programme sur calvados.fr/cms.

ORNE

Un concours de saut d'obstacles pro 1 et amateurs à découvrir jusqu'au 2 juillet 2017 aux carrières des Grands Champs situées à l'Est du Haras et sur la carrière au pied du château. Ouvert aux Pro 1 et Amateurs et accessible à tous publics gratuitement. Découvrez des sportifs de haut niveau, les champions de demain! Restauration sur place pour cette sortie seul ou en famille. Dans la foulée, les 3, 4 et 5 juillet 2017 concours SHF Jeunes chevaux.

Samedi 1er juillet, la base de loisirs de Soligny la Trappe inaugure ses nouveaux toboggans aquatiques à partir de 13h30. Entrée gratuite et toboggans gratuits. Les autres activités restent payantes comme le minigolf, les pédalos ou encore la location de canoës-kayaks.

Pour sa 6e édition, le Festival des Z'arts de l'association Bille de Clown vous invite à un Voyage dans les coulisses à Bretoncelles ce samedi 1er juillet 2017. La section Cirque de l'association (théâtre, cirque, chant, aikido, yoga…) vous présentera son spectacle et vous serez invités, sur place, à vous initier à la pratique de certaines activités. Pratique: à partir de 15 h au gymnase, entrée gratuite.

Un rallye à Moutiers-au-Perche ce dimanche 2 juillet 2017. Rallye à pied, à cheval, à vélo, en attelage: venez tester vos connaissances sur les traditions françaises et découvrir le village de Moutiers-au-Perche! Une organisation de Perch'Orizon. Sur réservation, renseignez-vous auprès de l'Office de tourisme du Perche Remalardais.

Assistez à la braderie des commerçants à Flers ce dimanche 2 juillet 2017. Rendez-vous de 9h à 18h dans le centre-ville de Flers pour y retrouver plus de 80 exposants, des animations, la restauration, une exposition de voitures d'occasion ou encore des concessionnaires automobiles et un vide-greniers. Une organisation UCIA-Les Vitrines de Flers à l'occasion des soldes d'été.

Du samedi 1er au dimanche 2 juillet 2017 participez à la 5e édition de Surviv'Orne: les triathlons du lac. Triathlon au plan d'eau ouvert aux licenciés et non-licenciés avec les 3 épreuves que sont la natation, le VTT et la course à pied. Rendez-vous dans le cadre agréable de la base de loisirs de La Ferté-Macé, plus d'infos au 02 33 37 10 97.

L'association "Viens Danser" présente son gala de danse annuel à l'Espace Octave Mirbeau à Rémalard ce samedi 1er juillet 2017. L'occasion pour tous d'admirer les créations originales de Dominique Hantone, professeur de danse et de saluer les progrès de chacun. Billetterie ouverte à l'Office de Tourisme Coeur du Perche au 22 rue Marcel Louvel à Rémalard.