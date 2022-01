Hors Normandie. L'agenda en Normandie : mardi 27 juin

MANCHE

Samedi 1er juillet 2017, Le comité des fêtes de Troigots organise un apéro concert avec le groupe "Rock en Bol". Buvette et restauration sur place. Rendez-vous dans le bourg de Troigots entre Tessy-sur-Vire et Saint-Lô à partir de 20h.

L'association Solidarité du Pays Sourdin organise une soirée moules frites ou rôti de porc frites au profit du Téléthon ce samedi 1er juillet 2017 à 20h à la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles. Tarif adulte 12 €, enfant (-12 ans) 8 €. Réservation à l'accueil de l'Office de tourisme au 02 33 61 05 69 ou au 02 33 51 14 87.

CALVADOS

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017, assistez et participez à un grand anniversaire sportif. Les 70 ans de l'AJSO Basket à Ouistreham. Au programme: Rencontres sportives et match des légendes. C'est gratuit, rendez-vous au stade Kieffer, plus d'infos au 02 31 97 61 06.

Ce samedi 1er juillet 2017, Venez découvrir et pratiquer le Tai-chi Chuan style Wu sur la plage de Villerville-sur-Mer. Au programme: cours traditionnel d'arts énergétiques chinois afin d'agir sur votre souplesse, bien-être, concentration, globalement sur votre santé. Bulletin d'inscription disponible au Bureau d'Information Touristique de Villerville. Plus d'infos au 02 31 87 77 76

ORNE

Le Festival Photo de Bellême accueille dix photographes pour exposer du 1er juillet au 20 août 2017 sur le thème " L'homme et son territoire ", dans les rues, les parcs et certains commerces de Bellême et dans quelques lieux historiques de la ville, comme les remparts et le porche. Pour cette première édition, les Vosges sont à l'honneur avec trois photographes originaires de la région.

Pour sa 6e édition, le Festival des Z'arts de l'association Bille de Clown vous invite à un Voyage dans les coulisses à Bretoncelles ce samedi 1er juillet 2017. La section Cirque de l'association (théâtre, cirque, chant, aikido, yoga…) vous présentera son spectacle et vous serez invités, sur place, à vous initier à la pratique de certaines activités. Pratique: à partir de 15 h au gymnase, entrée gratuite.