Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : jeudi 29 juin

MANCHE

Ce jeudi 29 juin 2017 rendez-vous à Cherbourg pour une sortie au large des côtes de la Hague. Balade exceptionnelle de 18h30 à 21h00. Découvrez l'histoire d'Omonville-la-Rogue depuis l'époque gallo-romaine, l'anse Saint-Martin et ses légendes, ainsi que les côtes de Gréville chères au coeur de Jean-François Millet. Visite commentée par un guide conférencier au départ du pont tournant. Billetterie en vente à l'office de tourisme de Cherbourg.

À partir de vendredi 30 juin 2017 et jusqu'au 2 juillet 2017 c'est la fête de la P'tite St Pierre à Saint Pierre Eglise. De nombreuses animations au programme: fête foraine dès le vendredi et dimanche, réveil en fanfare, messe, dépôt de gerbe, vin d'honneur, cavalcade et grand feu d'artifice pour clôturer le week-end. Rendez-vous place abbé de st Pierre.

CALVADOS

Samedi 1er juillet 2017, venez souffler sur la plage de Courseulles sur mer. Contribuez à l'ambiance conviviale, artistique, sportive, culturelle du Normandy Beach Yogo. Un événement insolite "Corps et Esprit pour la Paix sur les plages du Dday". Pour les enfants, les seniors, les ados, les familles, les "total débutants", les spécialistes… il y en aura pour tout le monde!

Rendez-vous le dimanche 2 juillet 2017 à partir de 8h30 au Village de La Normandique situé sur la plage de Tourgéville (promenade Louis Delamare) près de l'antenne de l'office de tourisme de Blonville-Bénerville-Tourgéville, et animé par de nombreux praticiens: réflexologie, shiatsu, modelage californien, massage Amma, sophrologie, hypnose, diagnostic nutritionniste. Ouverte à tous, La Normandique est une journée dédiée au sport santé et au bien-être avec une marche nordique 100 % plage chronométrée de 12 km qui franchira le méridien de Greenwich et un parcours loisir de 7 km.

ORNE

Du samedi 1er au dimanche 2 juillet 2017 participez à la 5e édition de Surviv'Orne: le triathlon du lac. Triathlon au plan d'eau ouvert aux licenciés et non-licenciés avec les 3 épreuves que sont la natation, le VTT et la course à pied. Rendez-vous dans le cadre agréable de la base de loisirs de La Ferté-Macé, plus d'infos au 02 33 37 10 97.

L'association "Viens Danser" présente son gala de danse annuel à l'Espace Octave Mirbeau à Rémalard ce samedi 1er juillet 2017. L'occasion pour tous d'admirer les créations originales de Dominique Hantone, professeur de danse et de saluer les progrès de chacun. Billetterie ouverte à l'Office de Tourisme Coeur du Perche au 22 rue Marcel-Louvel à Rémalard.