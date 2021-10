Hors Normandie. Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 20 et dimanche 21 mai

MANCHE

A partir de samedi 20 et jusqu'à samedi 27 mai 2017 c'est Le festival Jazz sous les pommiers à Coutances. Depuis 1982, le festival propose une programmation très éclectique qui va du jazz " New Orleans " à la musique électronique. Elle inclut également de nombreux spectacles de rue. Les artistes invités sont aussi bien des musiciens locaux que de grandes vedettes internationales. Infos et billetterie sur jazzsouslespommiers.com.

Le conseil départemental de la Manche et la Fondation du patrimoine co-organisent, à l'occasion de la 7e édition de " Pierres en lumières ", une découverte nocturne du patrimoine de la Manche, ce samedi 20 mai 2017, de 20h00 à 1h00 du matin. 53 sites, répartis sur l'ensemble du département proposent des animations originales et conviviales pour " faire vivre les vieilles pierres ": visites guidées, concerts, circuits découvertes, performances artistiques et même démonstrations d'artisans. Plus d'infos sur manche.fr.

Samedi 20 mai 2017 c'est la Fête de la nature à Flamanville au Centre d'Information du Public d'EDF de 14 h 30 à 17 h 30. Le thème de cette édition 2017 est " les supers pouvoirs de la nature ". L'accent sera donc mis sur l'apiculture et la découverte du monde des abeilles. Deux ateliers seront ouverts aux inscriptions sur tout l'après-midi. Pour y prendre part, il est nécessaire de vous inscrire par mail à cip-flamanville@edf.fr ou par téléphone au 02.33.78.70.17.

Pour la 17e édition de Cabriolets en Manche, l'Association "Cabriolets en Manche" repart sur les routes! Pour assister à l'exposition des véhicules, rendez-vous ce samedi 20 mai 2017 de 8h30 à 9h30, place de la mairie à Marigny-le-Lozon et ce dimanche 21 mai 2017 de 11h30 à 13h, place de l'Orangerie à Torigny-les-Villes.

CALVADOS

Ce samedi 20 mai 2017 c'est la nuit européenne des musées, entrée et animations gratuites pour tous, de 18h à minuit au Musée de Normandie à Caen. Participez à des chasses au trésor théâtralisées au château ou encore à des visites mystères des collections archéologiques du musée. Toutes les infos sur nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr.

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 c'est le festival de la locomotion rétro à Lisieux. Pour la 1ère fois à Lisieux: expositions d'autos, motos, camions, tracteurs, vélos, artistes, clubs automobiles, miniature, pièces détachées, documentations. Venez en véhicule ancien, votre entrée et celle de votre passager offert + une plaque commémorative aux 500 premiers véhicules. Plus de 4 700 m2 d'exposition couverte.

Le festival Ado 8 continue jusqu'à ce samedi 20 mai 2017 à Vire. Au programme: spectacles, théâtre accueillis dans les lycées, collège de Vire et du Bocage. Rencontres, stages, échanges sur le théâtre, musique, concerts et Bal'Ado… Retrouvez tout le programme, horaires, lieux sur le site du théâtre du Préau: lepreaucdr.fr.

Samedi 20 mai 2017, pour clôturer la journée de la jeunesse, Le groupe Olifan sera en spectacle pour son concert ciné-aventure "Myster Darius" pour jeune public à partir de 6 ans. Rendez-vous Rue Georges Brassens au Bény Bocage. Plus d'infos et réservations au 02 31 09 04 54.

ORNE

Participez à la nuit des Musées et à Pierres en lumières à Flers ce samedi 20 mai 2017. Assistez à une prestation de lightpainting avec David d'Oxyjeunes ainsi qu'une sculpture lumineuse avec Thierry Aurégan, à un concert de musiques actuelles avec le RAVE, un spectacle créé sur commande auprès de Passeurs de rêves et un spectacle pyro avec l'association CHK1. Plus d'infos sur flers-agglo.fr.

Ce samedi 20 mai 2017 assistez au concert de Féfé et Yellam à la Luciole à Alençon. Féfé qui a sorti son troisième album intitulé Mauve avec la collaboration de Matthieu Chédid, Tété, Ayo, Orelsan et Indee Styla. Plus d'infos et billetterie sur laluciole.org.

Ce samedi 20 mai 2017, participez à un atelier de light painting proposé par l'association Oxy-Jeunes à l'intérieur du château de Flers. Venez découvrir cette discipline originale dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées.

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 c'est le festival des arts floraux et paysagers à Cerisy Belle Etoile. Rendez-vous dans le domaine paysager pour découvrir les diversités du paysage et la Maison Familiale du Paysage. 80 exposants, quiz végétal, démonstration de constructions paysagères, animations pour les petits, olympiades des métiers et restauration sur place.