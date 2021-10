Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mercredi 17 mai

MANCHE

Pour la 17e édition de Cabriolets en Manche, l'Association "Cabriolets en Manche" repart sur les routes! Pour assister à l'exposition des véhicules, rendez-vous ce samedi 20 mai 2017 de 8h30 à 9h30, place de la mairie à Marigny-le-Lozon et ce dimanche 21 mai 2017 de 11h30 à 13h, place de l'Orangerie à Torigny-les-Villes.

L'endurance du Mont Saint Michel revient pour sa 3e édition sur le Complexe Equin de la Baie du Mont Saint Michel à Dragey Ronthon samedi 20 et dimanche 21 mai 2017. La communauté d'agglomération Mont Saint Michel Normandie organise un touristique de promotion de la filière via l'organisation d'animations. Le samedi soir, une soirée est mise en place avec un spectacle gratuit, ouvert à tous. Dimanche à partir de 7h: concours d'endurance équestre, championnat départemental de la Manche sur des distances de 20 à 80 km avec plus de 150 cavaliers attendus, des animations avec promenade calèche et initiations poneys. Entrée gratuite et restauration sur place.

CALVADOS

Venez passer un agréable moment à Cahagnes lors de sa fête communale annuelle assortie de son vide-greniers ce dimanche 21 mai 2017 dès 7h à 19h. Fête foraine et animations variées seront au rendez-vous. 30 exposants en 2016. Sans réservation. Rendez-vous dans le centre bourg de Cahagnes.

Le festival Ado 8 continue jusqu'à ce samedi 20 mai 2017 à Vire. Au programme: spectacles, théâtre accueilli dans les lycées, collège de Vire et du Bocage. Rencontres, stages, échanges sur le théâtre, musique, concerts et Bal'Ado… Retrouvez tout le programme, horaires, lieux sur le site du théâtre du Préau: lepreaucdr.fr.

ORNE

Vendredi 19 mai 2017 le centre-ville d'Alençon accueille " la Nocturne Alençonnaise " sur le thème renaissance/médiéval. À cette occasion, plus de 100 exposants investiront le centre-ville de 16h00 à 23h00 heures. Parmi eux, près de soixante artisans d'art et producteurs locaux mettront en valeur toutes les richesses du territoire. Un spectacle de feu présenté par les " Kanahi ", sera présent sur la place de la Magdeleine avec en fin de soirée un spectacle de cracheur de feu, le tout accompagné d'un marché dans les rues piétonnes d'Alençon pour vous proposer une expérience originale de shopping nocturne.

Ce samedi 20 mai 2017, participez à un atelier de light painting proposé par l'association Oxy-Jeunes à l'intérieur du château de Flers. Venez découvrir cette discipline originale dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées.