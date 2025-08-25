Caen. Levez les yeux, une nouvelle fresque habille le centre-ville

Un mur de CaenSup Sainte-Ursule a une toute nouvelle allure depuis quelques jours à Caen. Le bâtiment, situé à proximité du port de Caen, et visible depuis la rue des Carmes et celle de la Miséricorde, est orné d'une œuvre de l'Espagnole Xoana Almar. Pendant une semaine, l'artiste a décoré tout un pan de mur de ses mains. Cette création artistique s'inscrit dans le cadre du Palma Festival, événement organisé à Caen et Mondeville dédié aux explorations musicales et visuelles.

La prochaine édition se déroulera du 24 au 28 septembre. Des rendez-vous musicaux, notamment, sont donnés au public. D'autres créations artistiques seront d'ici là à découvrir, que ce soit à l'AFPA ou aux Galeries Lafayette.