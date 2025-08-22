En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Caen. Toute l'actualité des ports de Caen et Ouistreham dans une application

Tourisme. L'application mobile "Nautisme Caen Ouistreham" met à disposition toutes les informations et actualités sur les ports de Caen et Ouistreham. Elle s'adresse avant tout aux plaisanciers et abonnés annuels des ports.

Publié le 22/08/2025 à 09h38 - Par Jimmy Joubert
Caen. Toute l'actualité des ports de Caen et Ouistreham dans une application
Une application recense toutes les informations essentielles sur les ports de Caen et Ouistreham et sur les services existants autour.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une nouvelle application mobile, à destination des plaisanciers, abonnés annuels et visiteurs, vient de voir le jour. Baptisée "Nautisme Caen Ouistreham", elle fournit "les informations essentielles pour les horaires des sas, cales, mais aussi des ponts, que les plaisanciers doivent respecter", explique David Gandon, directeur de la SPL Nautisme Caen Ouistreham à l'origine de ce nouveau service. L'application propose également "la météo, les informations et actualités des ports de Caen et Ouistreham. On en a profité aussi pour présenter les nombreux professionnels et associations autour des ports, comme les restaurants, les services de location ou de santé", poursuit le responsable. L'application est disponible gratuitement sur Apple ou Android.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
1 commentaire

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Pulsatile Il y a 29 minutes
Débutant

Merci pour les informations

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
ordi portable ACER Neuf
ordi portable ACER Neuf Vernon (27200) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Caen. Toute l'actualité des ports de Caen et Ouistreham dans une application
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple