Une nouvelle application mobile, à destination des plaisanciers, abonnés annuels et visiteurs, vient de voir le jour. Baptisée "Nautisme Caen Ouistreham", elle fournit "les informations essentielles pour les horaires des sas, cales, mais aussi des ponts, que les plaisanciers doivent respecter", explique David Gandon, directeur de la SPL Nautisme Caen Ouistreham à l'origine de ce nouveau service. L'application propose également "la météo, les informations et actualités des ports de Caen et Ouistreham. On en a profité aussi pour présenter les nombreux professionnels et associations autour des ports, comme les restaurants, les services de location ou de santé", poursuit le responsable. L'application est disponible gratuitement sur Apple ou Android.
Caen. Toute l'actualité des ports de Caen et Ouistreham dans une application
Tourisme. L'application mobile "Nautisme Caen Ouistreham" met à disposition toutes les informations et actualités sur les ports de Caen et Ouistreham. Elle s'adresse avant tout aux plaisanciers et abonnés annuels des ports.
Publié le 22/08/2025 à 09h38 - Par Jimmy Joubert
Merci pour les informations