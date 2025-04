Nautisme. Un premier boat club lancé en Normandie : comment ça fonctionne ?

C'est un concept né aux Etats-Unis et qui s'exporte en Méditerranée, en Bretagne… Et désormais en Normandie : le premier boat club de la région a été inauguré, jeudi 3 avril, à Deauville. Une sorte de "Netflix" du bateau, qui permet de profiter des plaisirs de la mer sans subir les contraintes de la propriété, comme l'entretien du navire, son assurance ou le coût d'une place de port.

Sept bateaux semi-rigides

"Il existe un forfait mensuel sans obligation de renouvellement et un forfait annuel. Le client adhère via une application et réserve ses créneaux de navigation, choisit de quel port il souhaite partir et avec quel bateau", détaille Bruno Vanwildermeersch, coordinateur de ce boat club, baptisé Cap Liberté, et piloté par Ports du Calvados. La formule permet au plaisancier d'intégrer une communauté et de bénéficier, en outre, de formations, sorties pêche ou divers conseils de navigation.

Bruno Vanwildermeersch, coordinateur du boat club Impossible de lire le son.

Pour le lancement, sept semi-rigides de 5 à 6,50m, répartis entre les ports de Deauville, Ouistreham et Dives-sur-Mer, constituent la flotte. Elle pourrait être étoffée à l'avenir avec d'autres supports, comme des voiliers. Des équipements de pêche et de sports nautiques (paddle, wakeboard, bouée tractée…) peuvent aussi être loués.

Une nouvelle clientèle

Cette nouvelle façon de pratiquer la plaisance répond à de nouvelles tendances de consommation, dans un contexte où le renouvellement de générations de plaisanciers est en recul. "Beaucoup de gens passent encore le permis bateau, mais nos ports se vident un peu. Il y a donc un delta à combler, en allant chercher une nouvelle clientèle", note Anne Lecoeur, directrice opérationnelle des Ports du Calvados. "Avec le temps, les adhérents du boat club pourraient avoir envie d'investir leur propre bateau. Si cela peut redynamiser toute une façade, cela ne peut être que bénéfique."

Anne Lecoeur, directrice opérationnelle des Ports du Calvados Impossible de lire le son.

Pratique. Forfait mensuel à 315€, forfait annuel à 3 500€. Plus d'infos sur portsducalvados.fr.