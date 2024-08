Place du commerce. De nouvelles ouvertures à Caen et son agglo

Situé 77 rue du Vaugueux à Caen, le bar-tabac a changé de propriétaire. Depuis le 16 décembre dernier, Le Flore propose à ses clients plein de nouveautés.

L'établissement et l'enseigne n'ont pas changé mais il y a des nouveautés, telles qu'une carte de cocktails renouvelée. Le Flore dispose désormais d'un espace CBD et cigarettes électroniques ainsi que d'un large choix de goodies et de magnets à l'effigie de Caen et du 80e D-Day.