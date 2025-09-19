[Photos & vidéos] Millénaire de Caen. Le spectacle Aquanauts illumine le port et enchante le public

Le public s'est massé bien en avance autour du port de Caen pour assister à la première représentation du spectacle Aquanauts, nouveau temps fort du Millénaire de la ville. La compagnie suédoise Cirkus Cirkör proposait pour la première fois en France un spectacle qui promettait de se dérouler aussi bien dans le ciel que dans les airs.

Les spectateurs, munis de leurs billets, sont arrivés tôt sur place.

Avec l'appui des nageuses club de natation synchronisée de l'Association sports et loisirs du Chemin-Vert et des kayakistes du club Hérouville Caen canoë-kayak, les artistes ont livré une performance de presque une heure sur le bassin Saint-Pierre, enchaînant les différents tableaux, jouant tout autant avec le son que la lumière.

Encore deux soirs de fête à Caen avec Aquanauts et le Millénaire

Aquanauts a déjà été joué à Prague, en République tchèque, et à Stockholm, en Suède. Il s'agit à Caen de la troisième représentation mondiale.

Le clou du spectacle fut cette performance synchronisée dans les airs, saluée par de multiples applaudissements lors de chaque figure. Et alors qu'il allait se conclure, le spectacle est devenu une grande fête disco, les artistes s'approchant au plus près des spectateurs pour danser avec eux, avant que les lumières ne se rallument totalement.

Un artiste a survolé le ciel caennais comme une comète, sur une boule de feu.

Une fois le spectacle terminé, la pluie s'est mise à tomber, comme si elle avait attendu avant de venir rafraîchir ce vendredi aux températures estivales. Ce week-end, samedi 20, et dimanche 21 septembre, deux autres représentations d'Aquanauts se déroulent sur le port de plaisance de Caen. Le Millénaire n'a pas fini d'enchanter les spectateurs.

Le personnage qui a ouvert le spectacle, souhaitant la bienvenue dans le monde Aquanauts.

Le clou du spectacle, la danse synchronisée des artistes, suspendus à plusieurs dizaines de mètres de haut.

Chaque figure suscitait de nouveaux applaudissements.

Un autre tableau, dans les airs.

Un spectacle tout en lumière.

Certains spectateurs ont tout de même regretté ne pas pouvoir tout voir des tableaux qui se déroulaient sur l'eau. La visibilité n'était pas parfaite pour tout le monde.

Pas de temps mort pendant le spectacle. Il y avait toujours quelque chose à voir, pendant une heure.

L'ombre des artistes performant dans les airs, sur la bibliothèque Alexis de Tocqueville.

C'est une compagnie suédoise qui propose ce spectacle intitulé Aquanauts.

Au total, ce sont 23 000 personnes qui ont obtenu un billet pour assister au spectacle Aquanauts sur les trois jours.

Le spectacle est diffusé également en direct depuis la Foire de Caen, sur écran géant.

Puis le tout s'est conclu par une soirée disco sur le port de Caen.