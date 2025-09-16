Caen. Dans les airs et sur l'eau, Aquanauts relance le Millénaire

Le Millénaire de Caen, c'est toute l'année, et les festivités reprennent avec un nouveau rendez-vous donné sur le port de plaisance. Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre, à chaque fois à 21h, place à Aquanauts. "C'est un grand spectacle, assez inédit, car il n'y a eu que deux représentations à l'étranger, d'ailleurs dans des pays nordiques", se félicite Gabin Maugard, conseiller municipal chargé du Millénaire. "Il mêle acrobaties, art circassien, nage… Un ensemble de choses qui se reflètent, se mélangent, qui fait le caractère unique de ce spectacle", poursuit-il.

Des locaux à l'honneur

Les artistes seront à observer dans les airs, "ce qui permet au public d'avoir une bonne visibilité", mais aussi sur l'eau ! Pour accompagner la compagnie suédoise Cirkus Cirkör, des locaux seront à l'œuvre : des nageuses du club de natation synchronisée du quartier du Chemin Vert et des kayakistes du club Hérouville Caen canoë-kayak. Chaque représentation, d'une heure environ, se fera en musique et en lumière, de quoi créer "quelque chose d'extraordinaire", espère Gabin Maugard.

Une billetterie prise d'assaut

Cette fois, le spectacle ne se veut pas ouvert à tous comme l'inauguration du château ou la Parade Opératique. Les plus de 23 000 places ont déjà trouvé preneurs. "Si on n'a pas de billet, il vaut mieux ne pas venir autour du bassin, et assister à la diffusion du spectacle à la Foire de Caen. Sur place, l'essentiel ne sera pas visible en raison des tribunes." En revanche, si vous faites partie des chanceux possesseurs d'un billet, le conseiller municipal vous suggère "d'arriver en avance". Les sas d'entrée, situés quai François Mitterrand ou quai Vendeuvre, ouvriront à partir de 19h, et ce jusqu'à 20h30.