Caen. Dans les airs et sur l'eau, Aquanauts relance le Millénaire

Loisir. Place à un nouveau temps fort des festivités du Millénaire de Caen, les 19, 20 et 21 septembre. Aquanauts va illuminer le port.

Publié le 16/09/2025 à 18h30, mis à jour le 17/09/2025 à 08h59 - Par Lilian Fermin
Caen. Dans les airs et sur l'eau, Aquanauts relance le Millénaire
Le spectacle Aquanauts mêlera performances aériennes et aquatiques. Il sera joué en France pour la première fois de son histoire. - DN - Jonas Lindkvist

Le Millénaire de Caen, c'est toute l'année, et les festivités reprennent avec un nouveau rendez-vous donné sur le port de plaisance. Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre, à chaque fois à 21h, place à Aquanauts. "C'est un grand spectacle, assez inédit, car il n'y a eu que deux représentations à l'étranger, d'ailleurs dans des pays nordiques", se félicite Gabin Maugard, conseiller municipal chargé du Millénaire. "Il mêle acrobaties, art circassien, nage… Un ensemble de choses qui se reflètent, se mélangent, qui fait le caractère unique de ce spectacle", poursuit-il.

Des locaux à l'honneur

Les artistes seront à observer dans les airs, "ce qui permet au public d'avoir une bonne visibilité", mais aussi sur l'eau ! Pour accompagner la compagnie suédoise Cirkus Cirkör, des locaux seront à l'œuvre : des nageuses du club de natation synchronisée du quartier du Chemin Vert et des kayakistes du club Hérouville Caen canoë-kayak. Chaque représentation, d'une heure environ, se fera en musique et en lumière, de quoi créer "quelque chose d'extraordinaire", espère Gabin Maugard.

Une billetterie prise d'assaut

Cette fois, le spectacle ne se veut pas ouvert à tous comme l'inauguration du château ou la Parade Opératique. Les plus de 23 000 places ont déjà trouvé preneurs. "Si on n'a pas de billet, il vaut mieux ne pas venir autour du bassin, et assister à la diffusion du spectacle à la Foire de Caen. Sur place, l'essentiel ne sera pas visible en raison des tribunes." En revanche, si vous faites partie des chanceux possesseurs d'un billet, le conseiller municipal vous suggère "d'arriver en avance". Les sas d'entrée, situés quai François Mitterrand ou quai Vendeuvre, ouvriront à partir de 19h, et ce jusqu'à 20h30.

Informations pratiques

Voici quelques informations à destination des spectateurs d'Aquanauts, sur le port de Caen.

Circulation interdite

Chaque soir, de 19h à 23h, la circulation sera fortement perturbée dans le secteur du bassin Saint-Pierre. La plupart des rues situées tout autour sont fermées aux automobilistes. Les voies cyclables seront aussi déviées ou interdites, tandis que le stationnement est lui prohibé entre 17h et 23h, notamment sur les parkings plaisance 1 et 2.

Les transports en commun

Le temps du spectacle, la circulation du tramway est suspendue au niveau de la Presqu'île de Caen. Pour le moment, aucune restriction de circulation des bus n'est annoncée.

Le guide du spectateur

Si tous ne bénéficieront pas d'une place assise, il demeure interdit d'apporter sa propre chaise. Les vélos et trottinettes, même tenus à la main, ne sont pas autorisés. La Ville rappelle que le niveau sonore n'est pas adapté pour un enfant en bas âge, ni pour les animaux de compagnie, qui pourraient aussi paniquer face à la foule attendue.

